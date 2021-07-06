Hayat Supermanin yönetmeni Richard Donner hayatını kaybetti
SİNEMA

Superman'in yönetmeni Richard Donner hayatını kaybetti

Superman ve Define Avcıları (The Goonies) gibi filmleriyle tanınan 91 yaşındaki yönetmen Richard Donner dün hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Supermanin yönetmeni Richard Donner hayatını kaybetti (Richard Donner kimdir? Richard Donner filmleri neler?)
Richard Donner

Hollywood'un ünlü yönetmeninin vefat haberini film yapımcısı eşi Lauren Shuler Donner verdi.

Define Avcıları filminin hikayesinin yazarı Steven Spielberg, yerel basına yaptığı açıklamada Donner için "Onun çevresinde olmak, en sevdiğiniz koçla, en zeki profesörle, en ateşli motive ediciyle, en sevecen arkadaşla, en sadık müttefikle ve tabii ki en harika Goonie ile takılmaya benziyordu" ifadesini kullandı.

Danny Glover, Richard Donner ve Mel Gibson


Donner'in pek çok alanda yetenekli olduğunu söyleyen Spielberg, "Her zaman, tüm kalbiyle bir çocuktu. Gittiğine inanamıyorum ama onun boğuk, içten gülüşü hep benimle kalacak" dedi.

  • Spielberg'in yanı sıra birçok ünlü isim de sosyal medyada Donner'in ardından övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

RİCHARD DONNER KİMDİR?

New York'da 24 Nisan 1930'da doğan Donner, 1960'ların başında, antoloji dizisi Alacakaranlık Kuşağı (The Twilight Zone) ve casus gerilim filmi The Man From U.N.C.L.E. gibi yapımlarla sinema hayatına başladı.

Hollywood'da 1970'lerin ortalarında iz bırakan Donner'in, 1978'de Christopher Reeve'in oynadığı Superman filmindeki çalışması, ilk modern süper kahraman filmi olarak kabul ediliyor.

İlk büyük çıkışını 1976’da The Omen ile yapan Richard Donner, ardından Özgür Willy ve The Lost Boys’un yönetmenliğini yaptı. Ardından da 1985’te The Goonies’in hem yönetmenliğini hem de yapımcılığını üstlendi.

The Goonies’in yönetmenliğini yaparak başarısını pekiştiren Donner, bu seride filmin hikayesini kaleme alan Steven Spielberg ile çalıştı.

  • Donner'in 1985'te yapımcılığını üstlenerek yönettiği The Goonies'de bir grup çocuğun gizli bir hazineyi arama hikayesi komedi türünde kült klasik haline geldi.

'Batman v Süperman'in Avrupa prömiyeri yapıldı
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'Batman v Süperman'in Avrupa prömiyeri yapıldı

“Batman v Süperman
OYNAT 02:13
“Batman v Süperman"in son fragramı yayınlandı
Çizgi roman şirketi DC Comics'in en popüler iki süper kahramanı Batman ve Süperman'in karşı karşıya geldiği “Batman v Süperman: Adaletin Şafağı” filminin son resmi fragmanı yayınlandı.
Türk Hava Yolları'nın da sponsor olduğu filmin gösterime gireceği 25 Mart'ı bekleyen sinema severlerin heyecanı yayınlanan son fragmanla doruğa çıktı. DC Comics'in en popüler iki süper kahramanı Batman ve Süperman'in karşı karşıya geldiği ve yönetmenliğini Zack Snyder'in üslendiği Batman v Süperman: Adaletin Şafağı filminde Batman ve Bruce Wayne karakterini Ben Affect canlandırırken, Superman karakterini ise Henry Cavill canlandıracak.
İki süper kahramanın birbirlerine karşı olan kapışmasını konu alan film 25 Mart 2016'da izleyiciyle buluşacak.


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