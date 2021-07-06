Superman'in yönetmeni Richard Donner hayatını kaybetti

Hollywood'un ünlü yönetmeninin vefat haberini film yapımcısı eşi Lauren Shuler Donner verdi.

Define Avcıları filminin hikayesinin yazarı Steven Spielberg, yerel basına yaptığı açıklamada Donner için "Onun çevresinde olmak, en sevdiğiniz koçla, en zeki profesörle, en ateşli motive ediciyle, en sevecen arkadaşla, en sadık müttefikle ve tabii ki en harika Goonie ile takılmaya benziyordu" ifadesini kullandı.

Danny Glover, Richard Donner ve Mel Gibson

Donner'in pek çok alanda yetenekli olduğunu söyleyen Spielberg, "Her zaman, tüm kalbiyle bir çocuktu. Gittiğine inanamıyorum ama onun boğuk, içten gülüşü hep benimle kalacak" dedi.

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Spielberg'in yanı sıra birçok ünlü isim de sosyal medyada Donner'in ardından övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

RİCHARD DONNER KİMDİR?

New York'da 24 Nisan 1930'da doğan Donner, 1960'ların başında, antoloji dizisi Alacakaranlık Kuşağı (The Twilight Zone) ve casus gerilim filmi The Man From U.N.C.L.E. gibi yapımlarla sinema hayatına başladı.

Hollywood'da 1970'lerin ortalarında iz bırakan Donner'in, 1978'de Christopher Reeve'in oynadığı Superman filmindeki çalışması, ilk modern süper kahraman filmi olarak kabul ediliyor.

İlk büyük çıkışını 1976’da The Omen ile yapan Richard Donner, ardından Özgür Willy ve The Lost Boys’un yönetmenliğini yaptı. Ardından da 1985’te The Goonies’in hem yönetmenliğini hem de yapımcılığını üstlendi.

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The Goonies’in yönetmenliğini yaparak başarısını pekiştiren Donner, bu seride filmin hikayesini kaleme alan Steven Spielberg ile çalıştı.

Donner'in 1985'te yapımcılığını üstlenerek yönettiği The Goonies'de bir grup çocuğun gizli bir hazineyi arama hikayesi komedi türünde kült klasik haline geldi.

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