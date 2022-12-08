Takvimlerden 10 gün silindi: Esrarengiz gerçek ortaya çıktı

Takvimler 4 Ekim 1582 yılını gösterdiğinde Dünya'dan 10 gün silindi. Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşımla ortaya çıkan esrarengiz gerçek tartışılmaya başlandı. The Real Bello isimli kullanıcını yaptığı paylaşımda, "Herkes takviminizde 1582 yılına gidin ve Ekim ayına bakın..." ifadelerine yer verdi.

Kullanıcılar 1582 yılının Ekim ayına gittiği zaman gerçekten de 10 günün eksik olduğunu doğruladı. 1582 yılının 4 Ekim tarihinde takvimler bir anda 15 Ekim tarihine taşındı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bunun mantığını kavramaya ve araştırmaya başladı.

TAKVİMLERDEN 10 GÜN SİLİNDİ

Real Bello, paylaşımında, "Miladi Takvim 4 Ekim 1582'de tanıtıldı ve onu Jülyen Takvimine göre yeniden düzenlemek için, doğrudan 15 Ekim'e geçerek on günü ortadan kaldırmak gerekiyordu. 14 Ekim'e kadar kimse doğmadı, kimse ölmedi" cümlelerini dile getirdi.

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1582'ye gelindiğinde, her dört yılda bir Artık Gün olan Jülyen takvimi, Dünya'nın yörüngesine göre fazladan 10 gün biriktirmişti. Böylece Papa Gregory, 4 Ekim olan o yıl 10 günü iptal ederek yeni ve son derece doğru takvimine hızlı bir başlangıç yaptı.