Hayat Takvimlerden 10 gün silindi Esrarengiz gerçek ortaya çıktı
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Takvimlerden 10 gün silindi: Esrarengiz gerçek ortaya çıktı

Takvimler 4 Ekim 1582 yılını gösterdiğinde Dünya'dan 10 gün silindi. Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşımla ortaya çıkan esrarengiz gerçek tartışılmaya başlandı. The Real Bello isimli kullanıcını yaptığı paylaşımda, "Herkes takviminizde 1582 yılına gidin ve Ekim ayına bakın..." ifadelerine yer verdi. Kullanıcılar 1582 yılının Ekim ayına gittiği zaman gerçekten de 10 günün eksik olduğunu doğruladı. 1582 yılının 4 Ekim tarihinde takvimler bir anda 15 Ekim tarihine taşındı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bunun mantığını kavramaya ve araştırmaya başladı.

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Haber Merkezi Diğer
Takvimlerden 10 gün silindi: Esrarengiz gerçek ortaya çıktı
Arşiv

Takvimler 4 Ekim 1582 yılını gösterdiğinde Dünya'dan 10 gün silindi. Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşımla ortaya çıkan esrarengiz gerçek tartışılmaya başlandı. The Real Bello isimli kullanıcını yaptığı paylaşımda, "Herkes takviminizde 1582 yılına gidin ve Ekim ayına bakın..." ifadelerine yer verdi.

Kullanıcılar 1582 yılının Ekim ayına gittiği zaman gerçekten de 10 günün eksik olduğunu doğruladı. 1582 yılının 4 Ekim tarihinde takvimler bir anda 15 Ekim tarihine taşındı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bunun mantığını kavramaya ve araştırmaya başladı.

TAKVİMLERDEN 10 GÜN SİLİNDİ

Real Bello, paylaşımında, "Miladi Takvim 4 Ekim 1582'de tanıtıldı ve onu Jülyen Takvimine göre yeniden düzenlemek için, doğrudan 15 Ekim'e geçerek on günü ortadan kaldırmak gerekiyordu. 14 Ekim'e kadar kimse doğmadı, kimse ölmedi" cümlelerini dile getirdi.

1582'ye gelindiğinde, her dört yılda bir Artık Gün olan Jülyen takvimi, Dünya'nın yörüngesine göre fazladan 10 gün biriktirmişti. Böylece Papa Gregory, 4 Ekim olan o yıl 10 günü iptal ederek yeni ve son derece doğru takvimine hızlı bir başlangıç yaptı.

İstanbul'da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
FOTOĞRAF 7
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İstanbuldaki olay, dün saat 09.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde inşaat yapılacak alana gelen kepçe operatörü, temelde kazı yapmaya başladı.
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Bir süre çalışma yapan operatör, alandaki taşlık ve beton bir alana denk geldi. Burayı kepçeyle yıkmaya başlayan operatör, içerisinde bir mezar olduğunu fark etti. Hemen araçtan inen adam, içerisine baktığında kafatası ve iskelet parçaları olduğunu gördü. Paniğe kapılan adam durumu polis ekiplerine bildirdi.
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Kazıdan kafatası ve iskelet parçaları çıktıİhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mezarda kafatası ve iskelet kemiklerini görmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri olay yerine geldi. Yapılan çalışmalar sonrasında savcılık talimatıyla olay yerine arkeolog çağrıldı. Arkeoloğun incelemelerin ardından iskeletin kaç yıllık olacağının ortaya çıkacağı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan olayı duyan vatandaşlar şoke olurken, ekiplerin çalışmalarını izledi. Kafatası ve iskeletin bulunduğu alan ise tahta parçalarıyla geçici olarak kapatıldı.
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Mezarın içerisinde kemikleri gördükOlayla ilgili konuşan Durali Üçtaş, “Burada 3 katlı bir binada vardı sonra müteahhitte verdiler. Arkasında da bir gecekondu vardı. Yıkmaya başladılar ve iki gün boyunca yıktılar. Dün hafriyatını aldılar, bugün de temele indiler. Sabah operatör eşmeye başladığında kepçeyi durdurdu. Sonra da baktılar ki orada boş bir mezar var. Orada bir boşluk ve mermer taşı gördü. Sonra durdurdu baktık işte kemikleri falan gördü. Sonra da polisi aradılar ve geldiler. Tek bir mezara denk geldiler ama daha sonra çıkar mı bilemiyorum. Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Onlar da baktılar ve çalışma yaptılar. Sonra da en son tarihi eser olabilir de arkeoloğa haber verdiler. Oradan gelip bakacaklar dedi.
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İstanbul'da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
Kağıthane'de bir alanda kepçeyle kazı çalışması yapıldığı esnada temelde tarihi eser olduğu düşünülen bir mezar bulundu. Mezarın içerisinde bakan operatör, kafatası ve iskelet parçaları olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri mezarda inceleme yaparken, savcılık talimatıyla ise olay yerine arkeolog yönlendirildi. İncelemenin ardından gizemli iskeletin kaç yıllık olduğu ortaya çıkacak.
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