Taraftarların statta maç izleme hayali 'Ülker İlk Maçım'la gerçekleşiyor

Sporun birleştirici gücünden aldığı ilhamla yıllardır farklı iş birlikleri ve projelerde yer alan Ülker, bu kez futbol taraftarlarını, destekledikleri takımla buluşturmak için harekete geçti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle daha önce hiç statta maç izlememiş taraftarlar, gönül verdiği takıma desteğini bu kez tribünden gösterme şansına kavuşuyor. Projeye katılmak isteyenler ulkerilkmacim.com sitesinden 13 Haziran’a kadar başvurularını yapabilecek. Katılımcılar arasından dörder taraftar çekilişle belirlenecek. Kurada ismi çıkanlar, 2025-2026 sezonunda belirlenecek karşılaşmalarda birer misafirleriyle birlikte locada maç izleme deneyimi yaşayacak.

“Ülker İlk Maçım” projesi, özellikle sosyal medyada takımıyla kurduğu bağla gündeme gelen ve daha önce stadyumda maç izlememiş kişilerle çekilen videolarla duyuruldu. Taraftarların “ilk maç” heyecanını anlatan videolar hem kulüplerin hem Ülker’in dijital platformlarında yayınlandı.

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı.

Ülker CEO Özgür Kölükfakı: Spor bizim için birleştirici bir güç

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı sporun toplumu bir araya getiren en temel taşlardan biri olduğu belirterek, “Ürettiğimiz, paydaşı ya da destekçisi olduğumuz projeler aracılığıyla spor platformunu kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmayı, sporun içerdiği tüm olumlu değerleri topluma aktarmayı amaçlıyoruz. Buna katkı sunmak amacıyla, sevgisini yüreğinde taşıyan ama bu sevgiyi stadyumda gösterme imkanına kavuşamamış taraftarların, takımlarını statta desteklemelerini istedik. ‘Ülker İlk Maçım’ projesiyle futbolumuzun lokomotifi olan 4 takımımızla birlikte taraftarlara unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Bu projenin, spor kültürümüze, sporun birleştirici gücüne ve spor sevgisinin paylaşılmasına da katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ülker ile ilk maçına giden taraftarların hikayelerini anlatan videolar yayınlandı

Projenin duyurusuna ilişkin videolar, içerdikleri farklı hikayelerle dikkat çekti.





Görme engelli Fatih ve Bülbül Karadayı çifti çocuklarıyla beraber geldikleri Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda ilk maçlarını sesli anlatımla takip etti. “En büyük hayalim maça gitmekti” diyen Karadayı’ya Braille Alfabesiyle basılan, hatıra “İlk Maçım” bileti de hediye edildi.





Seçildiğinde bütün köydeki su depolarını sarı-laciverte boyama sözü veren, Muş’un Mağalcık Köyü Muhtarı Mehmet Cebe’ye de önce Ülker Stadyumu’ndaki Fenerbahçe Müzesi gezdirildi. Cebe ardından futbolcular ve Teknik Direktör Jose Mourinho imzalı formasıyla Fenerbahçe maçını izledi.

“Biz Galatasaray’la yaşayan bir aileyiz” diyen Efe Akalın, Ülker’in sürpriziyle Galatasaray maçını Rams Park’ta 3 yaşındaki oğlu Ege ve eşi Yasemin Akalın’la izledi. Oğlu Ege ile ilk defa maça gitme heyecanını yaşayan Efe Akalın, gönül verdiği takımının müzesini ailesine gezdirdi.



