Tartışmaya Adıyamanlılar da katıldı: Dut pekmezi bize özel

Adıyaman'ın Tut ilçesinin en büyük gelir konumundaki tescilli dut pekmezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın virüsten korunmak için her gün içtiğini söylemesinin ardından gündeme geldi. Adıyamanlı pekmez üreticileri, dut pekmezinin kente özel olduğunu söyleyerek, sahip çıktı.

DHA

Hastalıklara bire bir

Adıyaman'da, sabahları çoğu insanın aç karnına bir kaşık dut pekmezi içtiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erzurum pekmezi diye Adıyaman pekmezini verdiklerini belirten Şireci esnafı Ayhan Aşılan, "Adıyaman'ın dut pekmezi meşhurdur. Erzurum'a ait denilmiş öyle bir şey yok. Adıyaman'da çoğu insan sabahları aç karnına içer. Astıma, bronşite, virüse faydalıdır. Cumhurbaşkanına Erzurum pekmezi diye Adıyaman pekmezi vermişler" dedi.

DHA

ADINI DUT'TAN ALAN DUT PEKMEZİDİR

Adını Tut ilçesinden aldığını ve dutun soğuk alanlarda yetişmediğini aktaran Adıyaman Şireciler ve Peynirciler Kalkınma Derneği Başkanlığı Ali Rıza Özçakmak, "Dut sıcak bölgede yetişir. Erzurum soğuk bölge olduğu için ne ağacı olur nede dutu olur. Adıyaman'ın Tut ilçesinde yetişen ve adını Tut'tan alan dut pekmezidir. Adıyaman'da satılan 'Dut' pekmezi yüzde 99 organiktir içinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Ayrıca belki Cumhurbaşkanına yanlış bilgi verilmiş olabilir. Adıyaman'da tescillendi ve Türkiye'nin her tarafına satılıyor" diye konuştu.

DHA

ADIYAMAN'IN DUT PEKMEZİ MEŞHURDUR

Pekmez almaya gelen vatandaşlardan Hanifi Yar, "Adıyaman'ın dut pekmezi meşhurdur. Her derde devadır. Cumhurbaşkanımıza böyle bilgi verilmişse bile kesinlikle Adıyaman'ın dut pekmezidir" diye konuştu.

Vatandaşlardan Ahmet Doğan ise, "Erzurum'da dut yetişmez. Adıyaman'ın Tut ilçesi var zaten. Dut pekmezi çok iyidir, insanlara faydalıdır" dedi.