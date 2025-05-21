Telif haklarını İsrail destekçisi şirkete satan Sezen Aksu, Sırrı Süreyya Önder ölünce saçlarını kazıtmıştı: O hali görüntülendi

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından saçlarını makine ile kazıttığı söylenen Sezen Aksu'nun son hali, iddiaların doğru olduğunu ortaya koydu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası üzüntüden saçlarını kazıttığı söylenen Sezen Aksu'nun yeni hali medyaya yansıdı.
Aksu'nun her gün telefonlaşıp mesajlaştığı yakın arkadaşı Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından çok ağladığı ve bir makine alıp, saçlarını kısacık kestiği iddia edilmişti.
Universal Music Türkiye, sanatçı, söz yazarı ve yapımcı Sezen Aksu’nun kataloğunu satın aldığını duyurdu.
ksu’nun tüm eserlerini elinde bulundurduğunu duyuran küresel müzik endüstrisinin önde gelen şirketlerinden UMG, soykırım süreci dahil İsrail’e açıktan destek vermesi ile biliniyor. Şirket, 2021’de İsrail'de bir ofis açarak ülkedeki müzik sektörüne doğrudan destek sağlamaya başladı.