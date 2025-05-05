Minik Serçe soykırımın gölgesine uçtu: Sezen Aksu'nun telif hakları Siyonistlere satıldı

Şarkıcı Sezen Aksu, 21 single ve 30 albümden oluşan müzik haklarını Universal Music Group'a (UMG) sattı. Aksu’nun tüm eserlerini elinde bulundurduğunu duyuran küresel müzik endüstrisinin önde gelen şirketlerinden UMG, soykırım süreci dahil İsrail’e açıktan destek vermesi ile biliniyor. Şirket, 2021’de İsrail'de bir ofis açarak ülkedeki müzik sektörüne doğrudan destek sağlamaya başladı. UMG’nin CEO'su Lucian Grainge ve alt kuruluşu UMPG'nin Başkanı Jody Gerson, İsrail'e destek veren isimler arasında yer alıyor. Şirketin en büyük yatırımcısı ile Amerikalı Yahudi iş adamı Bill Ackman. Sezen Aksu’nun telif haklarını devrettiği UMG, 7 Ekim’den sonra İsrail’e açıktan destek vermiş ve daha sonrasında da antisemitizme karşı mücadele eden şirketlerle işbirliğine giderek Gazze soykırımına rağmen Siyonizmin yanında yer almayı sürdürmüştü.
Universal Music Türkiye, sanatçı, söz yazarı ve yapımcı Sezen Aksu’nun kataloğunu satın aldığını duyurdu.
"18 milyon dolar aldı"
Odatv'de yer alan habere göre; anlaşma karşılığında Aksu'ya 18 milyon dolar (yaklaşık 695 milyon TL) ödendi.
Sahibi Siyonist bir Yahudi
Aksu’nun tüm eserlerini elinde bulundurduğunu duyuran küresel müzik endüstrisinin önde gelen şirketlerinden UMG, soykırım süreci dahil İsrail’e açıktan destek vermesi ile biliniyor. Şirket, 2021’de İsrail'de bir ofis açarak ülkedeki müzik sektörüne doğrudan destek sağlamaya başladı.
Dini değerlere hakaret ettiği şarkısıyla gündeme gelmişti
Aksu, geçtiğimiz aylarda, Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' dediği, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısıyla da gündeme gelmişti.