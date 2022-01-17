Gündem Şarkısı infiale neden oldu Dini değerlere hakaret eden Sezen Aksu hakkında suç duyurusu
ANKARA

Şarkısı infiale neden oldu: Dini değerlere hakaret eden Sezen Aksu hakkında suç duyurusu

Şarkısındaki Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik ifadeleri nedeniyle halkın Sezen Aksu'ya tepkisi dinmiyor. Sezen Aksu hakkında, "dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla bir grup avukat, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Haber Merkezi AA
Şarkısı infiale neden oldu: Dini değerlere hakaret eden Sezen Aksu hakkında suç duyurusu
Sezen Aksu

Adliye önünde bir araya gelen bir grup avukat, Sezen Aksu'nun şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya "cahil" ifadelerini kullanan sanatçı Aksu'ya tepki gösterdi.

Suç duyurusuna ilişkin dilekçeyi savcılığa verdikten sonra grup adına açıklama yapan Avukat Mikail Yılmaz, Sezen Aksu'nun ifadeleriyle dini kişilikleri itibarsızlaştırmayı hedeflediğini vurguladı.

Sezen Aksu'dan dini değerlere hakaret: Yeni şarkısının sözleri infiale neden oldu
HAYAT
Sezen Aksu'dan dini değerlere hakaret: Yeni şarkısının sözleri infiale neden oldu

DİNSEL NEFRET SÖYLEMİ

Bu durumun İslam dini mensupları arasında haklı bir öfke uyandırdığını aktaran Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu haliyle 'dini değerleri aşağılama' suçunun unsurlarını oluşturan ifadelerin, ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmesi mümkün değildir. İnternet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı alınmasını talep ettik. Ayrıca suçtan elde edilen gelir olduğu için kazancın müsaderesini talep ettik."

  • Yılmaz, AİHM uygulamalarında dinsel nefret söyleminin, ifade hürriyeti kapsamı dışında tutulduğunu anımsattı.

Aksu'nun şarkısında geçen ifadelerin İslam'a saldırı niteliğinde olduğunu belirten Yılmaz, sanatçının "dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Dini değerlere hakaret eden Sezen Aksu'ya arka çıkan çıkana: Tepkiler çığ gibi büyüyor
FOTOĞRAF 29
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Şarkıcı Sezen Aksu, iki hafta önce 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli yeni bir şarkı çıkardı.<br>
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Aksu'nun, sözleri kendisine ait olan şarkıda \"Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e...\" ifadelerini kullanması infiale neden oldu.<br>
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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ<br>Dini değerlere hakaret edilmesini hazmedemeyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. <br>
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'DAVA AÇILSIN'<br><br>Bazı sosyal medya kullanıcıları Sezen Aksu'ya dini değerlere hakaret ettiği için dava açılması gerektiğini belirtti.
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Bu tepkiler sonrası kısa sürede #sezenaksuhaddinibil etiketi Twitter gündeminin tepesinde yer aldı.
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Aksu'ya tepki gösteren siyasiler de vardı.<br>
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Aksu'ya AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz \"Modanız geçti\" diyerek sitem etti.<br>
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'HADDİNİ BİL MUSTAFA SANDAL'<br><br>Tepkilerin hedefindeki Sezen Aksu'ya ilk destek şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.<br>
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Müdafa-i İslam Hareketi Genel Başkanı Erdem Özveren'in Twitter hesabından Sezen Aksu'yu eleştirdiği mesajını alıntılayan Sandal, Özveren'e, \"Sen otur oturduğun yerde gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim!.. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır.” ifadeleri ile hakaret etti.<br>
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Sosyal medya kullanıcıları, Özveren'e hakaret edip Sezen Aksu'yu destekleyen Mustafa Sandal'a da tepki gösterdi.<br>
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Twitter'da, \"Haddini Bi Mustafa Sandal\" hashtagh'i ile onbinlerce paylaşım yapıldı.<br>
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<br>SEZEN AKSU'YA DESTEK VEREN ÜNLÜLER<br><br>Sandal'ın ardından Seda Sayan, Demet Akalın, Gülben Ergen, Berkay Şahin, Bengü, Niran Ünsal, Simge Sağın, Defne Samyeli ve Aynur Aydın konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.<br><br>
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Ünlü şarkıcılar, manevi değerlere hakaret eden Sezen Aksu'yu \"manevi değerimiz\" mesajlarıyla destek verdi.
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'KENDİNİZLE ÇELİŞİYORSUNUZ'<br><br>Sosyal medya kullanıcıları, \"Manevi değerlerimize hakareden eden biri manevi değerimiz olamaz, kendinizler çelişiyorsunuz\" diyerek Aksu'ya sahip çıkmaya çalışan şarkıcılara tepkilerini gösterdi.
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İşte Aksu'nun hadsizliğine sahip çıkan ünlüler ve paylaşımları:
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Seda Sayan
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Gülben Ergen
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Demet Akalın
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Berkay
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Aynur Aydın
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Bengü
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Defne Samyeli
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Niran Ünsal
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Simge Sağın<br>
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Sezen Aksu'nun dini değerlere hakaret ettiği için tepki çeken şarkının sözleri...
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Acısıyla, tatlısıyla<br>Ne şahane bir şey yaşamak<br>Dibe vurmak, dimdik durmak<br>Bin bahane, bin oyun kurmak<br>
Title
Binmişiz bir alâmate<br>Gidiyoruz kıyamete<br>Selam söyleyin o cahil<br>Havva ile Adem'e<br>Aha yine, aha yine<br>
Title
Önümüz uçurum, ardımız dağ<br>İlle yanacağız, yanacaklar<br>Elbette<br>Gül de var, diken de<br>
Title
Aşk da var, savaş da<br>Her şey hepimiz için<br>Kısmet hayatta<br>Yazın veda edişi<br>Şölenlerle, şarkılarla<br><br>Baharların gelişi<br>Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane<br>
Dini değerlere hakaret eden Sezen Aksu'ya arka çıkan çıkana: Tepkiler çığ gibi büyüyor
Şarkıcı Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısında dini değerlere hakaret etti. Şarkıda Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyen Aksu, sosyal medyada infiale neden oldu. Sezen Aksu'nun saygısızlığına arka çıkan bazı şarkıcılar da eleştirilerin hedefi oldu. Sezen Aksu ve Aksu'ya destek veren ünlülere de halkın tepkisi dinmiyor. On binlerce kullanıcı, bütün kutsal dinlerin ortak değeri olan Hz. Adem ile Hz. Havva'ya hakaret eden Sezen Aksu ve ona sahip çıkan sanatçıların özür dilemesi gerektiğini belirtti.


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