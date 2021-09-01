​TRT 1'in sevilen dizisi 'Teşkilat' yeni sezonuyla yakında başlıyor

TRT 1'in beğenilen dizilerinden Teşkilat 6 Haziran'da yayına giren 14. bölümü ile sezon finali yapmıştı.

Bomba etkisi yaratan tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizinin yeni sezonundan ilk görüntüler geldi.

Yayınlanan fragmanda yeni sezonun yakında başlayacağı ifade edilirken, tam tarih verilmedi.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU

Türkiye'ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye'nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

Deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve "resmen" ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

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TEŞKİLAT'IN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kurulan pusu sonucunda Fadi'nin içinde bulunduğu araç kaza yapınca Fadi kaçmayı başardı. Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar'ın hayatını son anda Hakkı kurtardı. Serdar, peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla yapılacağını anladı. Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine kimliğini açık etmeden saldırıya engel olmak için harekete geçti. Yan koltuğunda oturan küçük Eren ve diğer yolcunun da yardımıyla silahını ve telefonunu gizlemeyi başardı.

Karargahta ise ekip var gücüyle planlanan hain saldırıları önlemek için seferber olurken devletin tüm birimleri teyakkuza geçti. Fadi, Şef'le birlikte kaçma planları yaparken, Mete Başkan, Fadi'nin tekrar ele geçirilmesi için düğmeye bastı. Şef Ceren'i bombalı saldırı planını gerçekleştirmesi için görevlendirdi.

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Uçakta bulunan bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine giren Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkıştı. Ancak yolculardan birinin kendini Serdar diye tanıtması sayesinde üzerindeki şüphelerden kurtuldu.

Uçağı kaçıran teröristlerden birinin astım hastası olması Serdar'ın gözünden kaçmadı ve bu durumu lehine kullandı. Uçağın kontrolünü ele geçirmek için harekete geçen Serdar, teröristleri etkisiz hale getirmeyi başardı ancak yaralandı. Yaralı halde uçağın kontrolünü ele alan ve Kale'ye yapılacak olan saldırıyı engelleyen Serdar, uçağı sağ salim yere indirdi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ceren'in resim kursunda Yağmur'u ziyaret ettiğini anlayan Ebru, bir şeyler döndüğünü fark etti. Ceren, Ebru'yu kandırıp kendisiyle buluşmaya ikna etti ve örgütün planladığı metro saldırısı planına Ebru'yu da dahil etti. Saldırıyı durdurmak isteyen kahramanlarımız metroda bulunan Ebru'nun ve bomba yüklü çantanın peşine düştü.

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Kaçış planını uygulamaya koyan Fadi, en güvendiği adamı Mervan'ın ihanetiyle karşısında Mete Başkan'ı buldu. Mete Başkan'a bıçakla saldırmaya kalkan Fadi, böylece kendi ipini çekmiş oldu ve günahlarının bedelini ödedi.

Serdar'ı taşıyan ambülans hastaneye giderken gizemli bir şekilde rotadan saptı ve bekleyen bir TIR'a yüklenerek ortadan kayboldu. Ceren'in deşifre olduğunu anlayan ve yanına çağıran Şef ise büyük bir sürprizle karşılaştı. Gizemli bir telefon görüşmesi ile talimat alan Ceren, Şef'i soğukkanlılıkla öldürdü.

Metroda saniyelere karşı yarışan ekip, bombayı durdurabilmek için elinden geleni yapsa da başarılı olamadı. Sivillerin de bulunduğu vagonda patlayan bomba ortalığı cehenneme çevirirken, Zehra, Hulki ve Uzay'ın akıbeti merak konusu oldu.

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'Teşkilat' heyecan ve gerilim yüklü finali ile sosyal medyada çok konuşuldu. Dizinin yeni sezonunda neler olacağı, ekibin yeni operasyonları ve hikayedeki sürpriz gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.