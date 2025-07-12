Tivibu yaz içeriklerini erişime sundu

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, “Yaza Merhaba” Klasörü ile en zengin içerikleri sinemaseverlerle buluşturuyor. Aksiyon, komedi, romantik ve fantastik birbirinden farklı türlerin yer aldığı bu özel klasörde; “Sahil Güvenlik, “Siyah Çay”, “Yaz Kampı” ve çok daha fazla dikkat çeken yapım izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, birbirinden özel içerikleri seyircisiyle buluşturmayı sürdürüyor. Tivibu “Yaza Merhaba” Klasöründe aksiyondan komediye çok sayıda içeriği platforma dahil ediyor.

Tatil ruhunu “Yaza Merhaba” klasöründe

Sinemaseverlerden tam not alan filmleri izleyicilerle buluşturan Tivibu haziran ayında, “Sahil Güvenlik”, “Kod Adı: U.N.C.L.E”, “Siyah Çay, “Yaz Kampı”, “Unsung Hero”, “Maç Yolunda”, “Tyson’s Run”, “Gatlopp”, “Sıradaki Şarkı”, “Buradayım”, “Acı Tatlı Ekşi”, “Ben Madame Bovary Değilim” ve “Stajyer” filmlerini Yaza Merhaba Klasörü ile vitrinine ekliyor. Klasörün öne çıkan filmi “Sahil Güvenlik”, cankurtaran Mitch Buchannon'ın, cesur bir cankurtaranın başının belaya girmesini ve körfezin geleceğini tehdit eden bir suç komplosunu ortaya çıkarmasını konu alıyor. 90'ların popüler aksiyon-macera dizisi "Baywatch"un sinema uyarlaması olarak izleyenlerin karşısına çıkan filmin başrollerinde Dwayne Johnson ve Zac Efron yer alıyor.

Dram da var komedi de

Romantik komedi türündeki film “Sıradaki Şarkı”, zamanda yolculuk yapabileceğini keşfedince sevdiği adamı kurtarmaya çalışan bir kadının serüvenini anlatıyor. Film romantizm, fantastik öğeler ve bilim-kurgu unsurlarını harmanlayarak izleyiciye duygusal bir hikâye sunuyor. Öne çıkan bir başka içerik ise komedi türündeki 2025 yapımı “Yaz Kampı” oluyor. Film, gittikleri yaz kampından beri birbirlerinden ayrılmayan yakın arkadaşlar Nora, Ginny ve Mary’nin hikayesini anlatıyor. Tivibu’nun “Yaza Merhaba” Klasöründe platforma dahil ettiği dram türündeki “Siyah Çay” filmi, düğün gününde hayır dedikten sonra Çin'in Guangzhou kentinde yeni bir hayata başlamak üzere Fildişi Sahili'nden ayrılan genç bir kadın olan Aya'nın hikayesini merkeze alıyor.

Geniş yelpazede içerik

Klasörün eğlence temalı filmi “80 For Brady” ise gerçek bir hikâyeye dayanıyor. Film, Tom Brady'yi sahada görmek için 2017 Super Bowl'a giden 80'li yaşlardaki dört eski arkadaşın maceralarını konu alıyor. Gişe rekortmeni yapımlardan ödüllü bağımsız filmlere kadar geniş bir yelpazedeki içerikler, Tivibu’nun “Yaza Merhaba” Klasöründe sinemaseverlerle buluşmayı bekliyor.







