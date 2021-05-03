Trabzon'da yayla çiçekleri görsel şölen oluşturuyor

Karadeniz bölgesinde bahar ayının gelmesiyle birlikte eşsiz doğa manzaraları kendini göstermeye başladı. Mayıs ayıyla birlikte yayalalardaki çiçekler ve yeşilin her tonu büyüleyici manzaraları da beraberinde getirdi.





Trabzon'a bağlı; Parma, Sıcakoba ve Hanırmak yaylalarındaki Vargel çiçeklerinin farklı bir özelliği bulunuyor.





Yayla mevsiminin habercisi olan Vargel çiçekleri, güz aylarında yaylalardaki yerleşim yerlerinden köylerine dönen yerlilere 'geri dönebilirsiniz' mesajı veriyor. İhtişamlı gövdesi ve muhteşem taç yapraklarıyla da görenleri kendine hayran bırakıyor.





Yeni Şafak Ekibi olarak kısıtlamalardan dolayı evlerinden çıkamayan okurlarımız için bu çiçekleri yerinde görüntüledik.



