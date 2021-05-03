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Hayat Trabzonda yayla çiçekleri görsel şölen oluşturuyor
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Trabzon'da yayla çiçekleri görsel şölen oluşturuyor

Doğu Karadeniz'de bahar ayı birçok güzelliği de beraberinde getiriyor. Mayıs ayıyla birlikte yaylalarda çiçeklerin oluşturduğu görüntü adeta büyüleyici bir manzaraya dönüşüyor. Trabzon'a bağlı; Parma, Sıcakoba ve Hanırmak yaylalarında görülen Vargel çiçeklerinin oluşturduğu eşsiz görüntü ise görenleri hayran bırakıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonda yayla çiçekleri görsel şölen oluşturuyor
Karadeniz bölgesinde yayla göçlerinin zamanlamasını göstermesi açısından “Vargel” ve “Vargit” çiçekleri büyük önem taşıyor

Karadeniz bölgesinde bahar ayının gelmesiyle birlikte eşsiz doğa manzaraları kendini göstermeye başladı. Mayıs ayıyla birlikte yayalalardaki çiçekler ve yeşilin her tonu büyüleyici manzaraları da beraberinde getirdi.


Trabzon'a bağlı; Parma, Sıcakoba ve Hanırmak yaylalarındaki Vargel çiçeklerinin farklı bir özelliği bulunuyor.


Yayla mevsiminin habercisi olan Vargel çiçekleri, güz aylarında yaylalardaki yerleşim yerlerinden köylerine dönen yerlilere 'geri dönebilirsiniz' mesajı veriyor. İhtişamlı gövdesi ve muhteşem taç yapraklarıyla da görenleri kendine hayran bırakıyor.


Yeni Şafak Ekibi olarak kısıtlamalardan dolayı evlerinden çıkamayan okurlarımız için bu çiçekleri yerinde görüntüledik.
Yeni Şafak Ekibi olarak kısıtlamalardan dolayı evlerinden çıkamayan okurlarımız için bu çiçekleri yerinde görüntüledik.


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