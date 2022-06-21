TRT 1’in merakla beklenen dizisi bu akşam izleyicilerle buluşuyor

Sanat dünyasının usta isimleri Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad’ın başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk’le paylaştığı 'Balkan Ninnisi'nin ilk bölümü bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizi, Vardar Nehri’nin iki yakasında düzenlenen iki muhteşem düğün görüntüleriyle başlıyor.

Taş Köprü’nün ayırdığı, bir tarafta Türklerin diğer tarafta ise Makedonların yaşadığı Üsküp’te, yapılan iki düğün de iki ayrı milletin renkli kültürel geleneklerini yansıtıyor. Balkan müzikleri eşliğinde geleneksel dansların yapıldığı bu güzel düğünlerde herkes çok mutludur, kuş sütü eksik olan görkemli sofralarda yenilir içilir, danslar edilir, türküler söylenir. Ancak her iki düğünde de yüzü gülmeyen iki kişi vardır. Makedon gelin ve Türk damat, düğünden yavaş yavaş uzaklaşır ve Taş Köprü’ye yönelir… Onları meraklı gözlerle izleyen annelerin yürek acısı ise yüzlerine yansımıştır…

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USTA OYUNCU KADROSU VE GENÇ YETENEKLER BU DİZİDE BULUŞTU

Sanat dünyasının usta isimleri Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad’ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk’le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut ve Erman Saban rol alıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtan “Balkan Ninnisi”nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın üstleniyor.

MÜZİKLERİYLE DE İLGİ ODAĞI OLACAK

Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç’un kaleme aldığı “Balkan Ninnisi”, yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. Dizi, müzikleriyle de ilgi odağı olacak. “Balkan Ninnisi”nin müziklerini Alper Atakan yapacak.