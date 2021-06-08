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TRT ve Diyanet’ten çocuklara yeni kanal

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TRT arasında “TRT Diyanet Çocuk Kanalı” için protokol imzalandı. TRT Çocuk’tan farklı olarak yayın içeriği Diyanet tarafından üretilecek kanal için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Kur’ân ve Sünnet çizgisinde çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Bunu en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​TRT ve Diyanet’ten çocuklara yeni kanal
İbrahim Eren - Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) arasında “TRT Diyanet Çocuk Kanalı”nın kurulması için ilk adım atıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile TRT arasında protokol imzaları atıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı binasında gerçekleştirilen imza töreni Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

KENDİ DEĞERLERİMİZİ ÖĞRETEMEDİK

  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, programda yaptığı konuşmada, “TRT Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile çok hayırlı, güzel bir faaliyetin temelini birlikte atacağız. TRT Diyanet Çocuk Televizyonumuzu kuruyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur” dedi. Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz yıllarca çocuklarımıza kendi değerlerimizi tanıtamadık. Tercüme, yabancı çizgi filmlerle çocuklarımızı beslemeye çalıştık. Halbuki onları kendi milli değerlerimizle desteklememiz, beslememiz gerekiyor. Biliyoruz ki insanoğlunun karakterinin yüzde 70’i çocuk yaşlarda, 7 yaş öncesi oluşmakta. 7 yaş öncesi oluşacak bu karakter yapısında Diyanet İşleri Başkanlığının katkısı olması lazım, TRT Genel Müdürlüğünün katkısı olması lazım. En güzel, doğru dini bilgiyle çocuklarımızı destekleyerek bunu yapmamız gerekiyor. Yanlışlardan ayıklanmış, Kur’an ve sünnet çizgisinde doğru dini bilgiye dayanan yapımlarla çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Biz bunu el birliği ve güç birliği ile en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz.”

KATKIDA BULUNMAKTAN MUTLUYUZ

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de Diyanet İşleri Başkanlığının çocukların eğitimi için böyle bir projeye ihtiyaç duyarak TRT’den TRT Diyanet Çocuk Kanalı kurulması için talepte bulunduğunu söyledi. TRT Çocuk Kanalı’nın Türkiye’de en çok izlenen çocuk kanalı olarak engin bir tecrübeye sahip olduğunu anımsatan Eren, “Sizlerin gösterdiği editöryal çizgide, bizlerin hazırlayacağı çizgi filmlerle geleceğe dair daha sağlam, umutla bakan ve aynı zamanda geçmişini ve İslam dinini bilen çocuklar yetiştirilmesinde TRT olarak böyle bir katkıda bulunacağımızdan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

  • İmza töreni, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in konuşmalarının ardından karşılıklı atılan imzalarla son buldu.
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