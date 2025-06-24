Turizm sezonu açıldı: Donuk unlu ürünlere talep arttı

“Turizm sezonunda, özellikle yaz aylarında otel, restoran ve kafelerdeki talep artışı donuk unlu mamullere olan ilgiyi olumlu yönde etkiliyor. Bu dönemde donuk gıda ürünlerinin güvenli ve zamanında müşteriye sevk edilmesi büyük önem kazanıyor. DFU olarak, g2m şirketi aracılığıyla restoran, otel ve kahve zincirleri başta olmak üzere ev dışı tüketim ve perakende kanalındaki 6 bin noktaya ürünlerimizi günlük olarak ulaştırıyoruz. Yaz döneminde ise sahil bölgelerindeki artan talebi karşılayabilmek için dağıtım araçlarımızın sayısını ve depolama kapasitemizi artırarak, ürünlerimizi soğuk zincirle, güvenli ve zamanında müşterilerimize teslim ediyoruz.”