Turizm merkezlerine sıkı denetim

Dans görüntülerinin turizme daha fazla zarar vermemesi adına, Antalya, Muğla, Aydın ve Balıkesir illerinin valileri, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, kaymakamlıklar ve şehirlerin güvenlik birimlerinin katıldığı toplantı gerçekleşti. Toplantıda tepki çeken görüntülere ilişkin yeni kararlar alındı. Buna göre, eğlence mekanlarının yoğun olduğu bölgelerde denetimler daha da sıklaştırılacak. Çevre Müdürlükleri gürültü denetimi yapacak. Belirli desibel üstü ses yapan eğlence mekanlarına cezai işlem uygulanacak ve gerekirse mühürlenecek. Kamu kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon mekanizması kuvvetlendirilecek. Etkin denetim mekanizması devreye alınacak. Müstehcen görüntüler ile ilgili şikayetler titizlikle incelenecek.