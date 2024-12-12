Türk ajansından global aşarı: Boosmart’a Yandex Ads ödülü

Katar’ın Doha şehrinde düzenlenen ve 26 ülkeden 80 ajansın katıldığı yarışmada Boosmart "Yandex Ads Gold Partner Ödülü"ne layık görüldü.





Türkiye’yi bu uluslararası platformda başarıyla temsil eden Boosmart, etkinlikte kurucu ortaklar Harun Ünlüsoy ve Eren Soydaş tarafından temsil edildi. Dijital pazarlama dünyasının önde gelen ajanslarını bir araya getiren etkinlikte Yandex Ads’in yenilikçi reklamcılık ürünlerinin başarıyla kullanıldığı projeler ödüllendirildi. Özellikle retargeting çözümü Ecomm+, arama motoru reklamcılığı çözümü Yandex Direct ve navigasyon reklamcılığı çözümü Yandex Navi'yi etkin bir şekilde kullanan ajanslar ödül sahibi olurken en fazla ödülü ise Türk ajansları kazandı.

GURUR DUYDUK

Gold kategoride ödül alan Boosmart'ın Kurucu Ortağı Harun Ünlüsoy “Yandex Ads’i, Yandex Direct reklamcılık çözümüyle uzun zamandır markalarımıza sunmaktaydık. Yandex Ads’in Türkiye pazarına verdiği büyük önem ve alaka neticesinde, Ecomm+ ve Yandex Navi Ads ürünlerini de markalarımızın kullanımına sunmaya başladık ve önemli müşteri geri dönüşleri elde ettik. Bu iş birliğimiz neticesinde Yandex Ads Gold Partner Ödülü'ne layık olmaktan gurur duyuyoruz. Yandex Ads&Boosmart iş birliğinin uzun yıllar artarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE'YE 400 MİLYON DOLAR

Yandex Ads Ajans Gala Gecesi’nde ayrıca Yandex yöneticileri Türkiye pazarı için reklamcılık ürünlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 400 milyon dolarlık bir fon ayırdığını duyurdu. Bunun Yandex Ads’in Türkiye’ye verdiği önemin göstergesi olduğuna dikkat çeken katılımcılar dijital pazarlama ekosisteminde yeni fırsatların da işareti olarak değerlendirdiler. Yetkililer ayrıca Türk ajansların Yandex Ads ürünleriyle fark yarattıkları ve başarılı sonuçlar ile reklam gelirlerinde düzenli artış yaşadığına dikkat çektiler. Etkinlikte ayrıca sektöre önümüzdeki dönemde yön verecek reklam teknolojileri, yapay zeka ve marka pazarlama stratejileri gibi konular da masaya yatırıldı.





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