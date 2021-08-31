Hayat Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı vefat etti
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Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı vefat etti

Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı, 86 yaşında vefat etti. Çayırlı, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülmüştü.

Haber Merkezi AA
Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı vefat etti
İnci Çayırlı

Türk Sanat Müziği Bestecisi ve koro şefi Cengizhan Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli sanatçı, hoca İnci Çayırlı'yı kaybettik. Yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Klasik Türk Musikisi'nin büyük sanatkarı İnci Çayırlı'nın vefatını teessürle öğrendim. Allah'tan merhumeye rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum." dedi.

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen Çayırlı, "Çileli Bülbül", "Son Nefes", "Kadın Asla Unutmaz", "Ayrılık" gibi sinema filmlerinin müziklerini yaptı.

İnci Çayırlı

Türk Sanat Müziği sanatçısı, koro şefi, anı yazarı Çayırlı, 1935 yılında İstanbul doğdu.

Çamlıca Kız Lisesi mezunu olan sanatçı, müziğe büyük dayısı besteci Fahri Kopuz’un teşvikiyle başladı.

Çayırlı, 1953 yılında girdiği İstanbul Belediye Konservatuarı'nın Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı oldu. 1954 yılında İstanbul Radyosuna girdi.

Münir Nurettin Selçuk korosunda uzun yıllar çalışan Çayırlı, daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde şef yardımcısı olarak görev yaptı.

Yurt içi ile Rusya, Romanya, İsviçre, Almanya, Fransa, Hollanda ve Japonya gibi ülkelerde konserler veren usta sanatçı, kendisine bir gazino patronundan gelen oldukça yüklü miktar para karşılığı assolistlik yapma teklifini kabul etmedi.

Sanatçının anıları, 2015 yılında Murat Derin tarafından "Müziğin Güzel Günlerine Yolculuk-İnci Çayırlı'nın Anıları" adıyla kitap olarak Pan Yayıncılık tarafından basıldı.

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