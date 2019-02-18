Türk Sanat Müziği'ni tüm dünya tanıyacak

Çok zengin bir içerikle hazırlanan Festivalde; paneller, söyleşiler, virtüöz dinletileri, amatör korolar ve profesyonel sanatçıların konserlerinin yanı sıra müzik enstrümanları, müzik kitapları ve saz yapım standları ve atölye çalışmaları da yer alıyor.

Detaylı programın www.tsmkorofest.com adresinden incelenebileceği Uluslararası TSM Koro Festivali Türk Sanat Müziği tutkunu Ayşe Öztürk’ün başkanlığında ki Komite tarafından düzenleniyor. Festival Komitesinde sanatçılar, akademisyenler, iş insanları yer alıyor. Festivalin ana destekçisi Palet Lojistik ve HDH şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Türk Sanat Müziği sevgisiyle tanınan genç iş insanı Erhan Özdemir. BEZE Stratejik İletişim Grubu da festivalin destekleyicisi olarak çözüm ortağıdır.

Yurt içi ve yurt dışından katılan koroların kendilerini tanıtma fırsatı bulacağı Uluslararası TSM Koro Festivali’nde Kültür Bakanlığı Sanatçıları, TRT Sanatçıları ve Türk sanat müziği üstadları seyircisiyle buluşacak. Zekai Tunca, Munip Utandı, Tahir Aydoğdu, Fahrettin Yarkın, Talat Er, Derya Türkan, Hasan Esen, Murat Salim Tokaç, Çiğdem Gürdal, Uğur Işık, Gülşah Sönmez ve Cengizhan Sönmez gibi ünlü sanatçıların katılacağı festivali TRT, Tümfed ve Mesam da destekliyor.

Koroların yanı sıra sanat müziğine gönül verenlerin bireysel katılımına da açık olan Festivalde “Makamdan Şifaya” kitabının yazarları Prof. Dr. Levent Öztürk, Muharrem Fadıl Atik ve Halil Erseven, bilimsel verilerle hazırladıkları kitap içeriğini anlatacak. Bestekar ve güftekarla söyleşi oturumunda ise Hüseyin Balkancı, Talat Er, Zekai Tunca, Hasan Esen ve Mesam’dan Ali Haydar Timisi yer alacak.

REKLAM

HAYAT Dumlupınar'ın oyuncu kadrosu netleşti

HAYAT Ahmet Uluçay'ı anlattığı belgesel uluslararası festivalde finale kaldı