Hayat Türkiye Eurovisiona katılacak mı? Ayrıntılar belli oldu
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Türkiye Eurovision'a katılacak mı? Ayrıntılar belli oldu

2022 Eurovision Şarkı Yarışması, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak. Yarışmanın ilk yarı finali 19 Mayıs, ikinci yarı finali 21 Mayıs ve büyük final ise 23 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilecek. Türkiye, 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek yarışmadan çekilmişti. En büyük başarısını 2003 yılında Sertab Erener’in birinciliğiyle gösteren Türkiye, 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na bu yıl da katılmayacak.

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Türkiye Eurovisiona katılacak mı? Ayrıntılar belli oldu
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2022 Eurovision Yarışması’na dair ayrıntılar belli oluyor. Her yıl geleneksel olarak şarkıların yarıştığı Eurovision, bu yıl İtalya’nın Torino kentinde yapılacak. Eurovision organizasyonundan Martin Österdahl, yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki mayıs ayında Torino'da ikonik Eurovision kupasını kazanmak için bir kez daha 40'tan fazla yayıncı yarışacağı için çok heyecanlıyız” dedi. NTV'nin haberine göre; Österdahl, “İtalyan yayıncı Rai'den gelen ekip, tüm delegasyonları yeni bir ev sahibi şehirde ağırlamak ve Eurovision Şarkı Yarışması'nın, yaklaşık 200 milyon izleyici tarafından beklenen heyecanı ve son teknoloji ürünü gösteriyi sunmasını sağlamak için hazırlıklar üzerinde çok çalışıyor” ifadesini kullandı.

Bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması’nı İtalya’dan Måneskin adlı grup kazandığı için gelecek yıl yarışma İtalya’nın ev sahipliğinde düzenleniyor.

2022 EUROVISON ŞARKI YARIŞMASI NE ZAMAN?

10 Mayıs ve 12 Mayıs tarihlerinde iki kez yarı final micadelesinin sergileneceği Eurovision’un finali 14 Mayıs’ta yapılacak. Yarışma, Torino’daki PalaOlimpico adlı stadyumda yapılacak.

TÜRKİYE YARIŞMAYA KATILACAK MI?

Türkiye, 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek Eurovision’dan çekilmişti. Ancak haziran ayında Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na yeniden katılma sinyali vermiş, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yarışma ile ilgili tekrar görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Eren, "Eurovision’un başına Kuzey Avrupa’dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem" demişti.

TRT Genel Müdürü Eren'den Eurovision eleştirisi
GÜNDEM
TRT Genel Müdürü Eren'den Eurovision eleştirisi
  • Eurovision Şarkı Yarışması 65 yıldır yapılsa da Türkiye yarışmaya ilk kez 1975 yılında dahil olmuştu. Bugüne dek en büyük başarısını 2003 yılında Sertab Erener’in birinciliğiyle gösteren Türkiye, 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacak.

İşte 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak ülkeler:

Arnavutluk, Avustralya, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandşya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, İngiltere

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