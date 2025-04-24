Deprem öncesi kadar sonrasını planlamanın da önemli olduğuna dikkati çeken Kaç, "Önceden hazırlık yapmak şart. Mesela insanlar deprem sonrasında açık alana gidip vakit geçirdi. Çok şükür yıkıcı bir deprem olmadı ama yıkıcı bir deprem olduğunu tahayyül edelim. Eğer yıkıcı bir deprem olsaydı insanlar orada bir süre kalmak zorunda kalacaktı." diye konuştu.