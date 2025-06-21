Türkiye Kültür Yolu Festivali açılış töreniyle başladı: 9 gün sürecek festivalde Samsunlular sanata doyacak

Festival açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı Samsun’un en önemli duraklardan biri olduğuna dikkat çekti.

Samsun’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da her ziyaretinde altını çizdiği gibi hem zihinde hem gönülde özel bir yerinin olduğunu vurgulayan Alpaslan, bu doğrultuda Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un liderliğinde şehre değer katacak çalışmalara öncelik verdiklerini belirtti.

KÜLTÜR VE SANATI HER YERE ULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

Bakan Yardımcısı Alpaslan, konuşmasında kültürel mirasın korunması ve tanıtılması yönündeki çalışmaları detaylandırarak, “Bilimsel veriler ışığında Samsun’un sahip olduğu potansiyeli en doğru şekilde tespit ederek, şehrin avantajlı olduğu özellikleri ön plana çıkartıp, eksiklerin giderilmesi adına da gerekli çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz,” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda hazırlanan Samsun Turizm Master Planı’nın önemine işaret eden Alpaslan, “Sayın Bakanımızın katılımıyla tanıtımı yapılan Samsun Turizm Master Planı, Samsun için büyük bir önem taşımaktadır,” dedi.

Kültür Yolu Festivallerinin temel felsefesine de dikkat çeken Alpaslan, “Bakanlık olarak ortaya koyduğumuz bu yeni vizyon çerçevesinde ‘Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm’ anlayışıyla geliştirdiğimiz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri de bu politikanın sonucunda ortaya çıkmıştır” dedi.

TİYATRODAN GASTRONOMİYE 400’Ü AŞKIN ETKİNLİK

Törenin ardından katılımcılarla birlikte Atatürk Kültür Merkezi’nde açılan “Minyatürlerle Samsun ve Anadolu Masal Yolu” adlı anlatımlı masal sergisi gezildi. Yürüyerek geçilen sonraki durak ise Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi oldu. Burada geleneksel el sanatlarının dijital teknolojiyle harmanlandığı “Yaşayan Miras” temalı sunumlar büyük ilgi gördü. Bafra Zembili, Kadim Toprak ve Gelenek, Miras gibi başlıklarda yapılan dijital sunumların yanı sıra, “Türkiye’nin Ustaları” belgesel gösterimi ile İskender Pala romanlarından esinlenen “Kelimeler ve Renkler” adlı resim sergisi ziyaretçilerden beğeni topladı.