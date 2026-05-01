Türkiye Kültür Yolu Festivali, Türk Telekom'un ana desteğiyle 26 şehirde gerçekleştirilecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, yenilikçi dijital uygulamalar ve deneyim alanlarıyla festivalin etki alanını genişleterek festival boyunca teknolojiyle sanatı buluşturan deneyimleri ziyaretçilerle buluşturacak.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen festival, şirketin ana desteğiyle 26 şehirde sanatseverlerle buluşuyor.

"Türkiye'ye Değer" anlayışıyla çalışmalarını sürdüren şirket, sunduğu desteği bu yıl genişleterek festivalin Türkiye genelindeki tüm organizasyonlarına taşıyor.

Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonları arasında yer alan festival kapsamında, geçmiş yıllarda Atatürk Kültür Merkezi'nde birçok etkinliğe imza atan şirket, bu yıl katkılarını festivalin gerçekleştirildiği tüm şehirlere yayarak etki alanını genişletiyor.

Festival, ana destekçisi Türk Telekom'un teknoloji gücü ve kültür-sanata yönelik yaklaşımıyla zenginleşen programıyla çocuk alanları, sergiler, fotoğraf etkinlikleri, atölyeler, söyleşiler, sokak ve kapalı salon etkinlikleriyle her yaştan katılımcıya kültür-sanat deneyimi sunuyor.

Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyeliğine 2023'te kabul edilen ve dünyanın en kapsamlı festivalleri arasında gösterilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, genişleyen rotasıyla kültür ve sanatın etkisini Türkiye geneline yayıyor.

Festival takvimi, 25 Nisan-3 Mayıs'ta Şanlıurfa, 2-10 Mayıs'ta Aydın, 9-17 Mayıs'ta Mersin, 16-24 Mayıs'ta Eskişehir, 30 Mayıs-7 Haziran'da Manisa, 6-14 Haziran'da Trabzon, 20-28 Haziran'da Samsun, 27 Haziran-5 Temmuz'da Bursa, 4-12 Temmuz'da Sakarya, 11-19 Temmuz'da Van, 18-26 Temmuz'da Konya, 1-9 Ağustos'ta Nevşehir, 8-16 Ağustos'ta Malatya, 15-23 Ağustos'ta Erzurum, 22-30 Ağustos'ta Ordu, 29 Ağustos-6 Eylül'de Çanakkale, 5-13 Eylül'de Kayseri, 12-20 Eylül'de Kahramanmaraş, 19-27 Eylül'de Ankara, 26 Eylül-4 Ekim'de İstanbul, 3-11 Ekim'de Gaziantep, 10-18 Ekim'de Diyarbakır, 17-25 Ekim'de Mardin, 24 Ekim-1 Kasım'da İzmir, 31 Ekim-8 Kasım'da Antalya ve 7-15 Kasım'da Adana şeklinde oldu.

"Teknoloji ve dijital dönüşüm alanındaki bilgi birikimimizi kültür ve sanatla buluşturduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, insanı merkeze alan yaklaşımlarıyla "Türkiye'ye Değer" katan öncü çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini aktararak, dijital dönüşümdeki liderliklerini toplumsal faydayla bütüncül anlayışla ele aldıklarını, bu topraklardan aldıkları gücü yine bu toprakların değerine dönüştürmeyi sorumlulukları olarak gördüklerini belirtti.

"Türk Telekom demek, Türkiye demek" anlayışıyla hareket ettiklerini anlatan Sancaktaroğlu, "Kültür-sanatın birleştirici ve iyileştirici etkisini ülkemizin dört bir yanına taşıyarak hayatın ayrılmaz parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde hayata geçirdiğimiz uygulamaların yanı sıra, 5G gücümüzle gerçekleştirdiğimiz Devrim Erbil Dijital Sanat Sergisi, Müslüm Gürses hologram konseri ve VR teknolojisiyle sunduğumuz yeni nesil deneyim alanlarıyla teknoloji ve dijital dönüşüm alanındaki bilgi birikimimizi kültür ve sanatla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Sancaktaroğlu, geçen dönemde ortaya koydukları güçlü katkıyı, halihazırda Türkiye'nin dört bir yanına taşıyarak milyonlarca insanın kültür ve sanatla buluşmasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ulaştığı geniş etki alanı sayesinde, kültürel mirasımızı geleceğe taşırken toplumun her kesimiyle aynı heyecanı paylaşmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.



