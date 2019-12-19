Türkiye 163 ülke arasında çalışmak ve yaşamak için en iyi 7'nci ülke oldu

Türkiye, 'çalışmak ve yaşamak için en iyi ülkeler' sıralamasında 163 ülke arasında 7'nci oldu.

İletişim Başkanlığından alınan bilgiye göre, HSBC grubunun, 18 binin üzerinde yabancının görüşünü alarak yaptığı "Expat Explorer" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Ülkelerdeki yaşam kalitesi, finansal getiri, özel hayat-mesai saati dengesini gözeten kriterlere göre 13 yıldır yapılan araştırmada, Türkiye'nin sıralaması dünyanın ilgisini çekti. Ankete göre, Türkiye'deki yabancı çalışanların yüzde 62'si, yaşam kalitesinin Türkiye'de kendi ülkelerindeki koşullara göre çok daha iyi olduğunu belirtti.

Türkiye'deki gurbetçilerin yüzde 52'si hobilerine, özel yaşamlarına vakit bulabildiklerini dile getirdi. Kendilerini Türkiye'de güvende hissettiklerini, Türklerin yabancılara karşı oldukça cana yakın davrandıklarını ifade eden Türkiye'deki gurbetçilerin oranı yüzde 69 olarak belirlendi.

DÜNYA Türkiye, Rus turistlerin kültürü haline geldi

Mesai saati-özel hayat dengesinden memnun olan gurbetçilerin oranı da yüzde 60 düzeyinde gerçekleşti.

Bu verilerin ışığında Türkiye, sıralamada 163 ülke arasında 7'nci sırada yer aldı. Sıralamanın ilk 6 ülkesi İsviçre, Singapur, Kanada, İspanya, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan oluştu. Almanya bu sıralamada Türkiye'nin ardından 8'inci sırada yer buldu.

"İstanbul aşığı oldu"

İletişim Başkanlığı, araştırma sonuçları yayımlanmadan önce Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere, ülkenin yabancılar için nasıl bir cazibe merkezi haline geldiğini tespit ederek, Türkiye'deki yabancıları konu alan bir proje üretmişti. İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye'nin Gurbetçileri" isimli bir belgeselde uzun zamandır Türkiye'de yaşayan farklı profillerden isimlerle röportaj yapıldı.

Belgeselde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Antalya, İzmir gibi iller, kültürel doku ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin tanıtımına faydası dokunabilecek Mardin, Nevşehir, Rize ve Artvin'de çekimler yapıldı.

Belgesele katılan Türkiye'yi resmetmeyi seven ABD'li grafik tasarımcı ve ressam Trici Venola ile Sabancı Üniversitesinde tarih dersleri veren akademisyen Adam McConnel'ın 20 yıldır İstanbul'da yaşamaları, her iki ismin de ortak özellikleri arasında yer aldı.

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Foto muhabirlik projesi için 8 yıl önce İstanbul'a gelen Bradley Secker de bir İstanbul aşığı olarak sürekli kentte kalışını uzattığını, İstanbul'u, Orta Doğu ve Balkan ülkeleri için de bir üs gibi kullanabildiğini anlattı.

FOTOĞRAF 11 Yılın ilk 9 ayında kente gelen Alman sayısı da yüzde 5 arttı. 858 bin Alman kente gelirken, Almanları 687 bin ile İranlılar, 545 bin ile Iraklılar ve 512 bin ile Ruslar takip etti. Kente gelen Çinli turist sayısının yüzde 11 artış ile 300 bine ve Kuveytli turist sayısının da yüzde 30.7 artışla 279 bine yükselmesi dikkat çekti. ESNAFIN DA YÜZÜ GÜLDÜ <br> <br> Özellikle Avrupalı turistlerdeki artış, havayolu şirketleri, konaklama sektörü ile bölge esnafının da yüzünü güldürdü. Otellerde doluluk oranları da arttı. İstanbul’da ocak-eylül 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 4 artışla yüzde 74.5’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.8 artışla 91.1 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15.4 artışla 67.9 Euro’ya yükseldi. EN ÇOK İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN GELİŞLER YAŞANDI <br> <br> İstanbul'a geçen yılın ocak-eylül aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 12.2, denizyolu ile gelişler ise yüzde 10.4 arttı. Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 24’ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, yüzde 54’ü İstanbul Havalimanı'nı ve yüzde 22’si Atatürk Havalimanını kullandı. Yabancıların 2 milyon 509 bin 106'sı Atatürk Havalimanı'ndan, 2 milyon 764 bin 755'i Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, 6 milyon 38 bin 923'ü İstanbul Havalimanı'ndan yurda giriş yaptı. ARAP ÜLKELERİNDEN GELİŞLER DE ARTTI <br> <br> Arap ülkelerinden İstanbul'a gelişlerde de yüzde 12 artış gerçekleşti. Kente gelen 11 milyon 342 bin 822 yabancı içinde Arap turist sayısı ise yüzde 25.8 oldu.Toplam 2 milyon 927 bin Arap turist kenti ziyaret etti. En çok gelişler 545 bin ile Irak'tan oldu. İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması belli oldu: En çok Almanlar geldi İstanbul'a 9 ayda gelen yabancı turist sıralaması belli oldu. 2019 yılı ocak-eylül aylarında İstanbul'a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11 milyon 342 bin 822'ye yükseldi. İstanbul'a en çok Alman vatandaşları geldi. BiP'te paylaş

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Kültürel zenginliğe hayran kalıp yerleşti

Hırvat model ve Youtuber Ela Grego, 5 yıl boyunca sürekli gelip gittiği İstanbul'a yerleşme kararı aldı.

Avustralyalı Brianna Ledsome de Türkiye'de hem kırsal hem kent yaşamı deneyimleyip Urla'da yaşamaya karar verdi. "Turk To Me" isimli bir şirketi bulunan Ledsome, Türk halıları ve kilimlerinin ihracatına başladı.

Türkiye'ye 7 yıl önce tatile gelen ve burada gördüğü kültürel zenginliğe hayran kalarak İstanbul'a yerleşen ABD'li müzisyen Allen Hulsey ile "Türklerin sıcak kanlılığına inanamayan" Rus kripto yatırım uzmanı Marina Kurdevskaia da belgeselin diğer renkli karakterleri oldu.

Güncel verilere göre, Türkiye'de geçici koruma statüsündeki Suriyeli sığınmacılar hariç, 1 milyona yakın yabancı yaşıyor.