Hayat Türkiye 163 ülke arasında çalışmak ve yaşamak için en iyi 7nci ülke oldu
AKTÜEL

Türkiye1 163 ülke arasında çalışmak ve yaşamak için en iyi 7'nci ülke oldu

Türkiye 163 ülke arasında çalışmak ve yaşamak için en iyi 7'nci ülke oldu

HSBC grubunun, 163 ülkeden 18 binin üzerinde yabancının görüşünü alarak yaptığı "Expat Explorer" araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, Türkiye'deki yabancı çalışanların yüzde 62'si, yaşam kalitesinin Türkiye'de kendi ülkelerindeki koşullara göre çok daha iyi olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Türkiye, 'çalışmak ve yaşamak için en iyi ülkeler' sıralamasında 163 ülke arasında 7'nci oldu.
Türkiye, 'çalışmak ve yaşamak için en iyi ülkeler' sıralamasında 163 ülke arasında 7'nci oldu.

İletişim Başkanlığından alınan bilgiye göre, HSBC grubunun, 18 binin üzerinde yabancının görüşünü alarak yaptığı "Expat Explorer" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Ülkelerdeki yaşam kalitesi, finansal getiri, özel hayat-mesai saati dengesini gözeten kriterlere göre 13 yıldır yapılan araştırmada, Türkiye'nin sıralaması dünyanın ilgisini çekti. Ankete göre, Türkiye'deki yabancı çalışanların yüzde 62'si, yaşam kalitesinin Türkiye'de kendi ülkelerindeki koşullara göre çok daha iyi olduğunu belirtti.

Türkiye'deki gurbetçilerin yüzde 52'si hobilerine, özel yaşamlarına vakit bulabildiklerini dile getirdi. Kendilerini Türkiye'de güvende hissettiklerini, Türklerin yabancılara karşı oldukça cana yakın davrandıklarını ifade eden Türkiye'deki gurbetçilerin oranı yüzde 69 olarak belirlendi.

Türkiye, Rus turistlerin kültürü haline geldi
DÜNYA
Türkiye, Rus turistlerin kültürü haline geldi

Mesai saati-özel hayat dengesinden memnun olan gurbetçilerin oranı da yüzde 60 düzeyinde gerçekleşti.

  • Bu verilerin ışığında Türkiye, sıralamada 163 ülke arasında 7'nci sırada yer aldı. Sıralamanın ilk 6 ülkesi İsviçre, Singapur, Kanada, İspanya, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan oluştu. Almanya bu sıralamada Türkiye'nin ardından 8'inci sırada yer buldu.

"İstanbul aşığı oldu"

İletişim Başkanlığı, araştırma sonuçları yayımlanmadan önce Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere, ülkenin yabancılar için nasıl bir cazibe merkezi haline geldiğini tespit ederek, Türkiye'deki yabancıları konu alan bir proje üretmişti. İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye'nin Gurbetçileri" isimli bir belgeselde uzun zamandır Türkiye'de yaşayan farklı profillerden isimlerle röportaj yapıldı.

Belgeselde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Antalya, İzmir gibi iller, kültürel doku ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin tanıtımına faydası dokunabilecek Mardin, Nevşehir, Rize ve Artvin'de çekimler yapıldı.

Belgesele katılan Türkiye'yi resmetmeyi seven ABD'li grafik tasarımcı ve ressam Trici Venola ile Sabancı Üniversitesinde tarih dersleri veren akademisyen Adam McConnel'ın 20 yıldır İstanbul'da yaşamaları, her iki ismin de ortak özellikleri arasında yer aldı.

Foto muhabirlik projesi için 8 yıl önce İstanbul'a gelen Bradley Secker de bir İstanbul aşığı olarak sürekli kentte kalışını uzattığını, İstanbul'u, Orta Doğu ve Balkan ülkeleri için de bir üs gibi kullanabildiğini anlattı.

İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması belli oldu: En çok Almanlar geldi
FOTOĞRAF 11
Title
Yılın ilk 9 ayında kente gelen Alman sayısı da yüzde 5 arttı. 858 bin Alman kente gelirken, Almanları 687 bin ile İranlılar, 545 bin ile Iraklılar ve 512 bin ile Ruslar takip etti.
Title
Kente gelen Çinli turist sayısının yüzde 11 artış ile 300 bine ve Kuveytli turist sayısının da yüzde 30.7 artışla 279 bine yükselmesi dikkat çekti.
Title
ESNAFIN DA YÜZÜ GÜLDÜ <br> <br> Özellikle Avrupalı turistlerdeki artış, havayolu şirketleri, konaklama sektörü ile bölge esnafının da yüzünü güldürdü. Otellerde doluluk oranları da arttı.
Title
İstanbul’da ocak-eylül 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 4 artışla yüzde 74.5’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.8 artışla 91.1 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15.4 artışla 67.9 Euro’ya yükseldi.
Title
EN ÇOK İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN GELİŞLER YAŞANDI <br> <br> İstanbul'a geçen yılın ocak-eylül aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 12.2, denizyolu ile gelişler ise yüzde 10.4 arttı.
Title
Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 24’ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, yüzde 54’ü İstanbul Havalimanı'nı ve yüzde 22’si Atatürk Havalimanını kullandı.
Title
Yabancıların 2 milyon 509 bin 106'sı Atatürk Havalimanı'ndan, 2 milyon 764 bin 755'i Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, 6 milyon 38 bin 923'ü İstanbul Havalimanı'ndan yurda giriş yaptı.
Title
ARAP ÜLKELERİNDEN GELİŞLER DE ARTTI <br> <br> Arap ülkelerinden İstanbul'a gelişlerde de yüzde 12 artış gerçekleşti. Kente gelen 11 milyon 342 bin 822 yabancı içinde Arap turist sayısı ise yüzde 25.8 oldu.Toplam 2 milyon 927 bin Arap turist kenti ziyaret etti. En çok gelişler 545 bin ile Irak'tan oldu.
Title
İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi
Title
İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi
Title
İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi
İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması belli oldu: En çok Almanlar geldi
İstanbul'a 9 ayda gelen yabancı turist sıralaması belli oldu. 2019 yılı ocak-eylül aylarında İstanbul'a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11 milyon 342 bin 822'ye yükseldi. İstanbul'a en çok Alman vatandaşları geldi.


Kültürel zenginliğe hayran kalıp yerleşti

Hırvat model ve Youtuber Ela Grego, 5 yıl boyunca sürekli gelip gittiği İstanbul'a yerleşme kararı aldı.

Avustralyalı Brianna Ledsome de Türkiye'de hem kırsal hem kent yaşamı deneyimleyip Urla'da yaşamaya karar verdi. "Turk To Me" isimli bir şirketi bulunan Ledsome, Türk halıları ve kilimlerinin ihracatına başladı.

Türkiye'ye 7 yıl önce tatile gelen ve burada gördüğü kültürel zenginliğe hayran kalarak İstanbul'a yerleşen ABD'li müzisyen Allen Hulsey ile "Türklerin sıcak kanlılığına inanamayan" Rus kripto yatırım uzmanı Marina Kurdevskaia da belgeselin diğer renkli karakterleri oldu.

Güncel verilere göre, Türkiye'de geçici koruma statüsündeki Suriyeli sığınmacılar hariç, 1 milyona yakın yabancı yaşıyor.

Yabancılar 11 bin şirket kurdu
EKONOMİ
Yabancılar 11 bin şirket kurdu
Ev sahiplerine kritik uyarı

Ev sahiplerine kritik uyarı

1 Ocak 2020 itibariyle alım satımda şart olacak.
Doğa Kolejinde imzalar atıldı

Doğa Koleji'nde imzalar atıldı

​İTÜ Vakfı Doğa Okulları'nın yeni sahibi oldu.
Babam yaşıyor mu?

Babam yaşıyor mu?

Anne ve babasını siyanürle öldüren sanık duruşmada sordu.
Trakya'dan geliyor

Trakya'dan geliyor

Marmara ve İstanbul'da havalar soğuyacak.
YouTube'dan <br>TVNET'e sansür

YouTube'dan
TVNET'e sansür

​Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike.
Destek oldukça daha da güçleniyoruz

Destek oldukça daha da güçleniyoruz

Diyarbakır annelerine Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi.

İskoçlar<br>bağımsızlık istiyor

İskoçlar
bağımsızlık istiyor

Brexit sonrası yeni bir referandum talep ettiler.

81 at itlaf edildi

81 at itlaf edildi

Karantina nedeniyle ilçeye hayvan giriş çıkışı durduruldu.

Kiralara<br>20 yıl sınırı geliyor

Kiralara
20 yıl sınırı geliyor

​Kamping alanları ve turizm tesislerini kapsayacak.
Lübnan kartı masada

Lübnan kartı masada

Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi saflarına çekmeli.
Kaza başına bin lira

Kaza başına bin lira

​Çete üyeleri otobüs şoförleri ile işbirliği yapmış.
Aciliyet kazandı

Aciliyet kazandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirvede milli para çıkışı.
Arazi rantına<br>müsaade etmeyiz

Arazi rantına
müsaade etmeyiz

Bakan Kurum Kanal İstanbulla ilgili açıklama yaptı.
Enflasyona<br>göre hesaplansın

Enflasyona
göre hesaplansın

​Davalık olan binlerce arazi için dikkat çeken teklif.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.