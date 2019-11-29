Hayat Türkiyede siyanür satışı yasaklandı
AKTÜEL

Türkiye'de siyanür satışı yasaklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle halka, piyasa ve internet ortamında siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışı yasaklandı. Ayrıca siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibinin kontrol altına alınması için "son kullanıcı beyannamesi" bildirme zorunluluğu getirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmelik değişikliğiyle halka, piyasa ve internet ortamında siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışı yasaklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, siyanürlü bileşikler olarak adlandırılan hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit, kalsiyum siyanür, kadmiyum siyanür, diciva disiyanür oksit, sodyum siyanür, bakır siyanür, potasyum siyanür ve çinko siyanürün satışına ilişkin düzenleme yapıldı.

Piyasaya arz edilemeyecek

Bu kapsamda, siyanür bileşikleri halka satış amacıyla piyasaya arz edilemeyecek, internet veya herhangi bir elektronik ortamda halka satılamayacak.

Ayrıca tedarikçi firmalar yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bir ay sonra bu tür bileşikleri piyasaya arz etmeden önce ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde "Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir" ifadesinin yer almasını sağlayacak.

Beyanname ile siyanürün satışı ve takibi kontrol altına alınacak

Yönetmelik değişikliğiyle siyanürlü bileşiklerin yurt içi satışlarının izlenebilmesi için "son kullanıcı beyannamesi" bildirme zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, imalatçılardan ithalatçılara, dağıtıcılardan kullanıcılara kadar siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibinin kontrol altına alınması için "son kullanıcı beyannamesi" doldurulacak.

Siyanürlü bileşiklerin imalatçı ya da ithalatçıları her yılın mart, haziran, eylül ve aralık ayı sonuna kadar beyannameleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ulaştıracak.

Beyannamede siyanür bileşiklerini içeren maddenin hangi firma veya kurum adına, hangi miktarda ve ne amaçla kullanmak üzere satın alındığı belirtilerek, halka satış amacıyla piyasaya arz edilmeyeceği taahhüt altına alınacak.

Farklı tanımlamalar getirildi

  • Yönetmelikte yapılan bir başka düzenlemeyle kimyasal maddelerin kullanımına "endüstriyel" ve "profesyonel" kullanım tanımları getirildi.
  • Buna göre, endüstriyel kullanım bir madde veya karışımın sanayide kullanımını, profesyonel kullanım ise endüstri dışında eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanılmasını ifade edecek.

16 ülkeye yeni büyükelçi
GÜNDEM
16 ülkeye yeni büyükelçi
Akdenizde oyun şimdi başladı

Akdeniz'de oyun şimdi başladı

​Denizlerdeki Sevr kumpası mutabakatla birlikte sulara gömüldü.
ABD’den yeni DEAŞ tiyatrosu

ABD’den yeni DEAŞ tiyatrosu

​Serbest bırakılan teröristler terör eylemleri düzenlemeye başladı.
Siyanür yasaklandı

Siyanür yasaklandı

Piyasada ve internet ortamında satılamayacak.
16 ülkeye<br>yeni büyükelçi

16 ülkeye
yeni büyükelçi

​15 büyükelçi merkeze alınırken, 16 ülkeye yeni atama yapıldı.
DEAŞ’a yardım edin

DEAŞ’a yardım edin

​PKK elebaşı Murat Karayılan'dan hainlere talimat.
Yeni dönemde<br>yeni yüzler

Yeni dönemde
yeni yüzler

AK Parti'de milletin sesine kulak verilecek.

ABD satıyor<br>Çin izliyor

ABD satıyor
Çin izliyor

​ABD Çin'e milyon dolarlık donanım ve yazılım sattı.

İndirim<br>tuzağına düşmeyin

İndirim
tuzağına düşmeyin

Şahane Cuma'da ​siber saldırganlar tetikle bekliyor.
İsmi Mamak’ta anaokuluna verildi

İsmi Mamak’ta anaokuluna verildi

​Barış Pınarı'nın ilk şehidi Topçu'nun adı yaşatılacak.
Dosya MİT’te

Dosya MİT’te

​Cinayetin uluslararası bağlantıları araştırılacak.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
İslam Tahkim Merkezi kuruldu

İslam Tahkim Merkezi kuruldu

​İslam ülkeleri arasındaki ticaret artacak.
Moderatör değil FETÖ sözcüsü

Moderatör değil FETÖ sözcüsü

​DW spikeri Sebastian, Kalın'ın karşısında darbecilerin avukatlığına soyundu.
Cumhurbaşkanı<br>sizinle mi uğraşacak?

Cumhurbaşkanı
sizinle mi uğraşacak?

​Yıldırım, CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiasını değerlendirdi.
Ülke puanı için

Ülke puanı için

Bratislava'yı 2-1 yenen Beşiktaş gruptaki ilk galibiyetini aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.