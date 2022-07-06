Türkiye'nin ilk 'süper kahraman evreni' geliyor: Dizinin adı ve nerede yayınlanacağı belli oldu

Türkiye’nin sinema konusunda en çok eksik kaldığı nokta olan süper kahramanlar, Akıncı ve Hakan: Muhafız gibi dizilerle yavaş yavaş izleyicilerin karşısına çıkmaya başladı. Öte yandan uzunca bir zamandır Türkiye’de bir sinematik evren kurulacağına dair söylentiler de dolaşıyordu. İşte o planlarda bugün yeni bir somut gelişme yaşandı.

DÖRT SEZON 26 BÖLÜM

Webtekno'nun aktardığına göre 2019 yılının sonlarından bu yana zaman zaman gündeme gelen Türkiye’nin ilk süper kahraman evreni T-World hakkında bugüne kadarki en net detaylar paylaşıldı. Variety tarafından elde edilen bilgilerde sinematik evrenin ilk yapımının ne zaman ve nerede yayınlanacağı ve kaç bölümden oluşacağı açıklandı. Habere göre T-World sinematik evreninin ilk yapımı olacak ‘Altay’ dizisi, toplamda 4 sezon ve 26 bölümden oluşacak.

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Günümüzde geçecek olan dizi, Ocak 2023’te yayınlanacak. Dizinin yayınlanacağı platform ise, henüz geçtiğimiz günlerde iddiayla gündeme gelen TRT’nin dijital platformu olacak.

T World Entertainment yapım şirketi tarafından geliştirilecek olan evren, büyük bir isme de yer verecek. Daha önce Marvel’ın ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’ dizisi, Prison Break ve Lost gibi yapımlarda yönetmenlik yapan Bobby Roth, Altay dizisinin de yönetmeni olacak.