Twitter İsmail Kılıçarslan'ın hesabını kilitledi: Fetullah Gülen paylaşımına sansür

Yeni Şafak Yazarı ve Cins Dergi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan'ın, 4 Temmuz'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bir paylaşım yayınladı.
Kılıçarslan, paylaşımında ‘Kolay ölmesin. İnleye inleye gebermek istesin ama kolay gebermesin’ ifadelerini kullandı.
Sosyal medya platformu Twitter, içerikli paylaşımın topluluk kurallarını ihlal ettiğini gerekçe göstererek Kılıçarslan’ın onaylı hesabını kilitledi. Bu olay FETÖ'cülerin dijital dünyada ne kadar etkili ve güçlü olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.