FETÖ’nün gözü hâlâ kamuda

15 Temmuz’dan sonra devlet kurumlarından büyük ölçüde temizlenen FETÖ, kamu kurum ve kuruluşlarına sızmak için yeni yollar geliştirmeye başladı. 2018’den itibaren yeniden yapılanmaya başlayan örgütün ilk hedefi kamuda kaybettiği etkinliği yeniden kazanmak. Bu nedenle örgüt güncel yapılanmasını örgüte müzahir ailelerin çocukları üzerine kurdu. İstihbarat birimlerinin hazırladığı raporlar, FETÖ’nün güncel öğrenci yapılanması ve kamuya sızma yöntemlerinin neler olduğunu tüm detaylarıyla ortaya koydu.

HUKUK VE TIPÇILARI SEÇİYOR

FETÖ’nün, kamuda özellikle girilmesini istediği yerler için yetiştirilen öğrencilere “elit öğrenci” adını verdiği ortaya çıktı. Raporda, örgütün faaliyet ve çıkarları doğrultusunda hareket edebilecek, üniversitelerin eğitim, hukuk ve tıp fakültelerinde okuyan öğrencilere azami derecede önem verdiğinin altı çizildi. Elit öğrencilerin, KHK ile kapatılan FETÖ’ye ait kurumlarda çalışan ya da kamu görevinden ihraç edilen FETÖ’cü öğretmenlere zimmetlendiği tespit edildi.

KRİTİK MAKAMLAR HEDEFTE

Raporda, elit öğrenci projesinin devamlılığını sağlamak için nasıl organize olunduğu da anlatıldı. FETÖ’cü öğretmenler tarafından örgütsel kaydı bulunmayan veya adli işlem yapılmayan FETÖ’cülerin ortaokula giden çocuklarına özel ders verildiği ve eğitim koçluğu adı altında görüşmeler yapılarak örgüte eleman kazandırıldığı belirlendi. FETÖ’nün bu yolla elit öğrenci projesinin devamlılığını sağlayarak örgüt tabanını güçlendirmek ve ilerleyen süreçte devletin kritik makamlarında örgüt lehine faaliyet gösteren kişiler yetiştirmeyi hedeflediği raporda anlatıldı.

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FETÖ çalışma evi için CV topluyor

FETÖ 2021’de üniversite sınavına girmiş örgüt mensubu, örgüte müzahir ailelerin çocukları ve örgüte kazanılabilecek öğrencilerin tercih ve yerleştirmelerini gündemine almış. Örgüt tercih planlaması için “tespit” ve “söz alma” isimli tablo hazırladı. “Tespit” tablosunda öğrenci yapılanmasında yer alma potansiyeli olan öğrencilerin, “söz alma” tablosunda ise öğrenci yapılanmasında yer alacağına söz veren öğrencilerin isim ve özgeçmişleri yer aldı. Örgütün, öğrencilere kurs merkezleri veya sanal ortamda bölüm tercihi konusunda yönlendirme yaptığı belirlendi. 2021’de yerleşemeyip 2022’de tekrar sınava hazırlanacak öğrencilerle mülakat yapılıp, uygun görülenlerin çalışma evlerine yerleştirildiği ortaya çıktı. FETÖ’nün aktif öğrenci evlerine yerleştirmek istediği öğrencilerden CV aldığı, deşifre olmamaları için de CV’leri yurt dışında muhafaza ettiği belirlendi.

Öğrenci kampına başladılar

Raporda, güncel eğitim yapılanmasındaki örgüt imamlarıyla öğrencileri bir arada tutmak ve örgütsel aidiyetlerini yükseltmek için yaz aylarında üniversite, lise ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler için kamp düzenlendiği anlatıldı. Kampların her ilde farklı tarihlerde yapılabileceğine dikkat çekilen raporda, FETÖ’nün üniversite öğrencilerinde 4-5 gün, 12. sınıflarda 10 gün, 9-10-11. sınıflarda 7 gün, 6-7-8. sınıflarda ise 6 gün olacak şekilde yaz kampı düzenlediği belirtildi.

GÜNDEM FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 19 ilde operasyon