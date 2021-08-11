Uğur Şahin ve Özlem Türeci Almanya'nın en zengin insanları arasında 8'inci sıraya yükseldiler

Geliştirdikleri korona aşısı ile dünyaca üne kavuşan çift, son bilançoda 2.8 milyar Euro net kâr açıklayınca New York Borsası’nda işlem gören BioNTech hisseleri yüzde 12 dolayında değer kazandı. Şirketin toplam değeri 100 milyar Euro üzerine çıkarken hisselerin yüzde 17’sine sahip olduğu belirtilen Uğur Şahin ile Özlem Türeci çifti, 14 milyar Euro servetleriyle Almanya’nın en zenginleri listesinde 8’inci basamakta yer aldı.

KORONAVİRÜS Biontech aşılarında yeni sevkiyat

GELECEK YIL 4 MİLYAR DOZ ÜRETİLECEK

Şirketin gelecek yıl içerisinde aşı üretim kapasitesini 4 milyar doz seviyesine çıkartacağı belirtilirken, BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Şahin kanser tedavileri için araştırmaları süren mRNA bazlı ilaçlarını da yakın bir gelecekte kullanıma açacaklarını söyledi. Hürriyet'in haberine göre sıtma ve grip hastalıkları için de yeni araştırma aşamasında olduğu belirtilen şirket yönetimi, mRNA teknolojisinin bu yıl sonlarına doğru grip aşıları için de deneneceğini duyurdu.

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