Koronavirüs Biontech aşılarında yeni sevkiyat
TÜRKİYE

Biontech aşılarında yeni sevkiyat

Biontech aşısında yeni sevkiyat Ankara'ya ulaştı. Randevu sistemi yarından itibaren yeniden açılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının üretiminde aksama yaşandığını belirterek bugünü kast ederek "Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var" paylaşımında bulunmuştu.

Haber Merkezi Diğer
Biontech aşılarında yeni sevkiyat
Biontech

BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısının yeni sevkiyatı gerçekleşti. Yeni parti aşılar Ankara'ya ulaştı. Haber Global'in aktardığı habere göre randevu sistemi yarından itibaren yeniden açılacak.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz cumartesi günü (31 Temmuz) yaptığı açıklamada, aşı sevkiyatına ilişkin, "Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok" demişti.

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BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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