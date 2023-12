Ümraniye Belediyesi'nden yenir bir yeşil alanlı meydan: Başkan Yıldırım günlük 100 bin kişiye hizmet verecek yeni projeyi duyurdu

Ümraniye Belediyesi bünyesinde kurulan Down Sendromlu Futsal Takımı ilk maçını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Avrupa Şampiyonu Down Futsal Milli Takımı ile yaptı. İlk maçına çıkan Ümraniye Belediyesi’nin down sendromlu futbolcularının heyecanları yürekleri ısıttı.