Ümraniye Belediyesi'nden yenir bir yeşil alanlı meydan: Başkan Yıldırım günlük 100 bin kişiye hizmet verecek yeni projeyi duyurdu

Ümraniye Belediyesi otopark sorunu ilçedeki artan nüfus ve araç yoğunluğu sebebiyle ulaşımda yaşanan sıkıntıları çözmek için Sondurak mevkinde 355 araç kapasiteli otopark, meydan ve camii projesini hayata geçirdi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, toplam 17 bin 943 metrekare proje alanından oluşan “Sondurak Meydanı ve Zemin Altı Otopark Projesi” hakkında basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu. Ümraniye’nin en yoğun lokasyonlarından biri olan Sondurak mevkiinde vatandaşlara nefes aldıracak projenin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ümraniye’ye yepyeni bir meydan yapılıyor





Sondurak Meydanı ve Zemin Altı Otopark Projesi’nde; 3 bodrum kat ve zemin kattan oluşan otoparkta toplam 355 adet araç kapasitesi bulunuyor. Otoparkta oto yıkama alanı ve 38 araçlık şarj istasyonu da yer alacak. Günlük ortalama 100 bin kişiye hitap edecek olan projenin ilçedeki otopark sorununa da çözüm getirmesi bekleniyor. Ayrıca projenin bileşenlerinden biri olan Sondurak Camii’si de yenileniyor. Uzun yıllardır Ümraniye halkına hizmet veren cami, depreme daha dayanıklı hale getirilerek, işlevsel ve konforlu bir yapı haline dönüştürülecek. Bodrum, harim, mahfil katlarının ve şadırvanın yer aldığı caminin toplam inşaat alanı 1.699,39 metrekareden oluşuyor. Caminin inşası tamamlandığında 2.537 kişiye hizmet verecek.

Başkan Yıldırım: İlçemiz yepyeni bir meydana kavuşmuş olacak





Tanıtımda meydan projesini anlatan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye Belediyesi olarak artan nüfusla birlikte ortaya çıkan parklanma sorununa önemli ölçüde çözüm sağlamak, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçireceği ve bölgenin nefes alacağı yeni bir yaşam alanını hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızın rahatlıkla ilerleyebilmesi için 26 yapı yıkılarak dönüşüm sürecini başlattık. İnşallah proje bittiğinde ilçemiz yepyeni bir yaşam alanına kavuşmuş olacak” dedi.





Başkan İsmet Yıldırım: Başlattığımız dev kentsel dönüşüm atağı ile ilçenin yapı stokunun yüzde 70'ini depreme dayanıklı hale getirdik





Depreme hazırlık bağlamında çalışmaları hızla devam eden yeni kentsel dönüşüm projelerinin de müjdesini veren Başkan Yıldırım, “Şehrimizin büyük bir depremin eşiğinde olduğunun bilinciyle, ilçemizi olası bir felaket senaryosundan en az düzeyde etkilenecek şekilde dönüşüm çalışmalarına hız kazandırdık. Yıllarını kentsel dönüşüme adamış bir mühendis ve idareci olarak, göreve geldiğimiz 2019’dan bu yana Ümraniye’mizin dönüşüm ve değişimi için proje çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ümraniye Belediyesi olarak, başlattığımız dev kentsel dönüşüm atağı ile ilçenin yapı stokunun yüzde 70’ni depreme dayanaklı hale getirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi işbirliğiyle ilçemizde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında ferdi olarak bugüne kadar, 16 bin 300 bağımsız bölüme tekabül eden 3 bin 294 bina tamamlandı” dedi.









Başkan Yıldırım: 74 milyon 774 bin 400 lira kira yardımında bulundu





Kurulan kentsel dönüşüm ofislerinde 100 bin lira değerindeki danışmanlık hizmetinin de ücretsiz olarak verildiğini belirten Başkan Yıldırım, “Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’müzün yaptığı bilgilendirme çalışmaları sayesinde 100 bine yakın vatandaşımıza ulaştık. Ümraniye sınırları içerisinde toplam 56 bin bina bulunuyor. İlçe genelinde yaptığımız tespitler neticesinde 300 adet riskli binanın yıkılması gerekli görüldü. Yapıların en kısa sürede yıkılması için Ümraniye Belediyesi olarak gerekli çalışmalara devam ediyoruz. Son 4 yılda Ümraniye’de evleri kentsel dönüşüme giren vatandaşlarımıza, 6306 sayılı kanun kapsamında yaklaşık 74 milyon 774 bin 400 lira kira yardımında bulunduk. Ayrıca vergi, harç ve KDV muafiyetleri sağlıyoruz. Kiracılara ise tek seferde 7 bin TL taşınma desteği veriyoruz. Hükümetimizin hayata geçirdiği, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına 10 bin 5 bina müracaat etti. Bu da 32 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor” dedi.





Planlanan deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları açıklandı



