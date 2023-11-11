|
Özgün

Ümraniye Belediyesi personelin maaş kartlarını TROY'a taşıyor

İsrail’i boykot amacıyla Visa ve Mastercard'ını iptal ettiren vatandaşların milli ödeme yöntemi TROY'a geçiş için belediyeler ve kamu kurumları da TROY'a geçme kararı aldı. Ümraniye Belediyesi, personelin maaş kartlarını yerli ve milli ödeme sistemi TROY’a taşıyacak. İşte belediyeden yapılan TROY kart açıklaması...

14:10 - 11/11/2023 Cumartesi
IHA
Troy kart

Troy kart

İsrail’e yönelik başlatılan boykot kampanyalarına finans sistemleri de eklenirken, Visa ve Mastercard’ını iptal ettiren vatandaşların, Türkiye’nin milli ödeme yöntemi TROY'a geçişleri hız kazandı. Ümraniye Belediyesi'de personel maaş kartlarını
karta geçiriyor.

Ümraniye Belediyesi personelin maaş kartlarını TROY'a taşıyor

Ümraniye Belediyesi, personelin maaş kartlarını yerli ve milli ödeme sistemi TROY’a taşıma kararı aldı. Başkan İsmet Yıldırım, “Yerli ve milli imkan varken, yabancıya gerek yok. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak TROY diyoruz” dedi.

Ümraniye Belediyesi de sosyal tesislerinde İsrail boykotu

Gazze’de bir ayı aşkındır soykırım yapan İsrail’e hem ekonomik hem de siyasal tepkiler devam ediyor. İsrail menşeili ürünlere her kesimden boykot kararı gelirken Ümraniye Belediyesi de sosyal tesislerinde bu ürünleri satmama kararı aldı. Ayrıca Ümraniye Belediyesi yaptığı yeni çalışma ile çalışanların maaşlarını da “Bankalar arası Kart Merkezi’nce geliştirilmiş olan yerli ödeme sistemi olan TROY’a geçme kararı aldı.

“Biz de Troy diyoruz”

Başkan İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Mezalim İsrail yıllardır devam eden işgal politikasını bir adım ileri taşıyarak Filistin halkına soykırım yapmaya başladı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye bu kıyıma sessiz kalmayarak, tepkisini en üst perdeden haykırdı. Ümraniye Belediyesi olarak biz de bu saldırılara tepkimizi ortaya koyabilmek adına, bir süre önce tesislerimizde İsrail menşeli ürünleri satmama kararı aldık. Bu karara ek olarak da İsrail’i destekleyen finansal sistemini boykot ediyor, yerli ve milli ödeme sistemi TROY’a geçiyoruz. Yerli ve milli imkan varken, yabancıya gerek yok. Biz de Ümraniye belediyesi olarak TROY diyoruz. Bundan böyle personelimizin maaşını bu sistemle ödeyeceğiz” dedi.

Troy Kart Nedir?

Troy kart, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart hizmeti sunmaktadır. Troy kart, Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilmiştir.



#troy kart
#troy personel kartı
#troy maaş kartı
#ümraniye belediyesi
#boykot
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emeklilik sistemi sil baştan! Yaştan dolayı emekli olamayanlara yeni fırsat kapıda: Kademeli emeklilik avantajından yararlanabilirsiniz