Ümraniye'de camiler bayrama hazır

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik faaliyetlerinde camilerin iç ve dış tüm alanları detaylı şekilde ele alındı. Halılar özel ekipmanlarla yıkanırken, cami içindeki tüm yüzeyler dezenfekte edildi. Avlular süpürülüp yıkanarak düzenli hale getirildi, çevre temizliği de ihmal edilmedi.

Ayrıca camilerde bulunan aydınlatma sistemleri, vitraylar ve pencereler de temizlenerek ibadet alanlarının daha ferah ve hijyenik bir görünüme kavuşması sağlandı. Yapılan çalışmalar sayesinde camiler, bayram namazı için hazır hale getirildi.

Ümraniye Belediyesi yetkilileri, bu tür hizmetlerle ilçede yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtirken, vatandaşların bayramı daha huzurlu bir ortamda geçirmelerine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.