Ümraniye'de camiler bayrama hazır

12:1419/03/2026, Perşembe
Ümraniye Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Özellikle bayram döneminde artan yoğunluk göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar, titizlikle yürütüldü.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik faaliyetlerinde camilerin iç ve dış tüm alanları detaylı şekilde ele alındı. Halılar özel ekipmanlarla yıkanırken, cami içindeki tüm yüzeyler dezenfekte edildi. Avlular süpürülüp yıkanarak düzenli hale getirildi, çevre temizliği de ihmal edilmedi.

Ayrıca camilerde bulunan aydınlatma sistemleri, vitraylar ve pencereler de temizlenerek ibadet alanlarının daha ferah ve hijyenik bir görünüme kavuşması sağlandı. Yapılan çalışmalar sayesinde camiler, bayram namazı için hazır hale getirildi.

Ümraniye Belediyesi yetkilileri, bu tür hizmetlerle ilçede yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtirken, vatandaşların bayramı daha huzurlu bir ortamda geçirmelerine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yapılan temizlik çalışmaları, ilçe sakinleri tarafından da takdirle karşılandı.

#Ümraniye Belediyesi
#Cami
#Ramazan Bayramı
