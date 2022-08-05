Hayat Umre turları 15 Ağustosta başlıyor
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Umre turları 15 Ağustos'ta başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2022-2023 umre turlarının 15 Ağustos'tan itibaren başlayacağını söyledi. Bircan, "Umrede, 65 yaş altı olma ve Kovid-19 aşısı şartı aranmayacak" dedi.

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Haber Merkezi AA
Umre turları ne zaman başlıyor? Diyanetten umre açıklaması
Kabe-i Muazzama

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, umre turlarıyla ilgili hazırlıkları büyük oranda tamamladıklarını, turlar için kayıt almaya devam ettiklerini anlattı.

Vatandaşların umreye büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Bircan, her bütçeye uygun 9 farklı kategoride tur seçeneği oluşturduklarını bildirdi.

Turların Mayıs 2023'e kadar süreceğini aktaran Bircan, "15 Ağustos itibarıyla ilk kafilemizi kutsal topraklara göndermeyi planlıyoruz. 7, 11, 15 ve 24 günlük şeklinde her bütçeye uygun turlar planladık. Vatandaşlarımız, uzman hocalarımız rehberliğinde kutsal toprakların manevi havasını soluyacaklar inşallah" diye konuştu.

"Yaş sınırı olmayacak"

Geçen seneye oranla umre turlarına talebin yüzde 100'e yakın olduğunu belirten Bircan, "Dünden itibaren Kabe'nin etrafında bulunan bariyerler kaldırıldı. Umrede, 65 yaş altı ve Kovid-19 aşısı olma şartı aranmayacak. Yani yaş sınırı olmayacak. Bütün bunlar ibadet yapmayı biraz daha kolay hale getiriyor. Yine de vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurda dönen ilk hacı kafilesi İstanbul Havalimanı'nda gözyaşlarıyla karşılandı
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Hacdan gelen ilk kafile Suudi Hava Yollarının Cidde kentinden kalkan uçağıyla saat 13.30'da İstanbul'a ulaştı.<br>
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Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar, terminalde pasaport işlemlerini tamamladı.
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Hacılar, işlemlerin ardından geldikleri geliş terminalinin kapısında aileleri ve yakınları tarafından karşılandı.<br>
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Hacılar ile yakınlarının uzun süre kucaklaşıp hasret giderdiği ve gözyaşı döktükleri görüldü.<br>
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\"Kutsal topraklara gençken gidin\" tavsiyesi<br><br>Kafilede yer alan Rukiye Çelik, basın mensuplarına, kutsal topraklardan ayrıldıkları için çok üzüldüklerini ve duygulandıklarını söyledi.
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Hac vazifesini yerine getirdiği için mutlu olduğunu aktaran Çelik, \"Türkiye'ye geldiğimiz için de çok sevinçliyiz. Hacca kesinlikle gençken gidilsin.\" dedi.<br>
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Hacılardan Abdurrahman Bozkurt ise 14 yıldır bekledikten sonra bu ibadeti yerine getirmenin sevincini yaşadığını dile getirerek, \"Kutsal topraklara gittiğimizde şunu anladık ki hacca gençken gideceksin. Genç olmadan tadı çıkmıyor. Orada herkes için dua ettim.\" diye konuştu.<br>
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\"Diyanet organizasyonuyla İstanbul'a dönen ilk kafileyiz\"<br><br>Yurda dönen ilk kafilenin başkanı da olan İstanbul Müftülüğü görevlisi Ali Efe, güzel bir ibadeti yerine getirdikten sonra Türkiye'ye döndüklerini anlattı.
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Salgın nedeniyle ara verilen hac vazifesini yerine getirmekten dolayı mutlu olduklarını kaydeden Efe, \"İki yıl aradan sonra elhamdülillah hac farizasını yerine getirerek ülkemize döndük. Çok sevinçliyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla İstanbul'a dönen ilk kafileyiz. Toplam 226 hacımızla beraber haccımızı çok güzel bir şekilde ifa ettik.\" dedi.<br>
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Yurda dönen ilk hacı kafilesi İstanbul Havalimanı'nda gözyaşlarıyla karşılandı
Kutsal topraklarda hac görevini tamamlayarak yurda dönen vatandaşların yer aldığı ilk kafile, İstanbul Havalimanı'nda gözyaşlarıyla karşılandı.


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