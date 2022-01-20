Hayat Ünlü aktör Gaspard Ulliel kayak kazasında hayatını kaybetti
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Ünlü aktör Gaspard Ulliel kayak kazasında hayatını kaybetti

Fransız sinemasının ünlü aktörlerinden Gaspard Ulliel, kayak merkezinde geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi AA
Ünlü aktör Gaspard Ulliel kayak kazasında hayatını kaybetti: Gaspard Ulliel kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti?
Fransız aktör Gaspard Ulliel hayatını kaybetti.

Aktörün ailesinden basına yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki Ulliel, dün ülkenin güneyindeki La Rosiere kayak merkezinde yerel saatle 16.00 sularında kayak yaparken başka bir kayakçı ile çarpışarak ağır yaralandı ve bilincini kaybetti.

Helikopter ile Grenoble kentindeki bir hastaneye kaldırılan Ulliel, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Gaspard Ulliel kimdir?

Paris'in yakınlarındaki Boulogne-Billancourt'ta, 1984'te dünyaya gelen Ulliel, 1998'de "Alias" filmiyle ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Ulliel, "Fransa'nın Oscar'ı" olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri'nde 2002'de "Embrassez qui voüus voudrez" filmindeki rolüyle "en iyi umut veren erkek oyuncu" ve 2017'de "Juste La Fin Du Monde" yapıtındaki başarısıyla "en iyi erkek oyuncu" ödüllerine layık görülmüştü.

Fransız aktör, "Paris je t'aime", "Saint Laurent", "Un long dimanche de fiançailles", "Hannibla lecter: les origines du mal", "Jacquou le croquant", "Juste la fin du monde" ve "Les egares" filmleriyle dikkat çekmişti.

Ulliel, 2007'nin Hannibal Rising'inde genç Hannibal Lecter'ı ve 2014'ün biyografik filmi Saint Laurent'de moda devi Yves Saint Laurent'i canlandırdı.

Ulliel, rol aldığı filmlerdeki başarılarıyla Fransız sinemasının önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

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