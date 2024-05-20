Ünlü Müslüman düşünür Seyyid Hüseyin Nasr İstanbul'a geliyor

50'yi aşkın kitabın ve yüzlerce makalenin yazarı olan Nasr, 70 yıllık ilim hayatında İslam düşüncesinin ve çağdaş dünyanın pek çok sorununa ışık tuttu. İslam bilimi, İslam felsefesi, metafizik, modernite eleştirisi, anlam arayışı, çevre krizi, din-bilim ilişkileri, tasavvuf, İslam maneviyatı ve İslam-Batı ilişkileri alanlarında çalışmalar yaptı. Eserleri Türkçe başta olmak üzere dünyanın belli başlı dillerine tercüme edildi. 1984 yılından beri akademik çalışmalarını George Washington Üniversitesi’nde yürüten Nasr, İslam düşüncesi alanında iki nesil talebe yetiştirebilmiş nadir ilim adamlarından biri.

Geleneksel Ekol olarak bilinen düşünce mektebinin önde gelen mensuplarından biri olan Seyyid Hüseyin Nasr, Batı ile İslam dünyası arasında köprü kuran bir düşünür ve hem Batıda hem de İslam dünyasında geniş kitleler tarafından biliniyor. Türk okuyucu, Nasr'ı hemen tamamı Türkçeye kazandırılan eserlerinden tanıyor. Türkiye'ye pek çok kez gelen Seyyid Hüseyin Nasr, kendisi için Türkiye'nin asıl memleketi olan İran'dan sonra “ikinci vatanı” olduğunu söylüyor.