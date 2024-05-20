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Hayat

Ünlü Müslüman düşünür Seyyid Hüseyin Nasr İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü düşünür ve ilim adamı Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr, 25 ve 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek iki konferans için İstanbul’a geliyor.

15:29 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:31 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Seyyid Hüseyin Nasr
Seyyid Hüseyin Nasr

İnsan Yayınları'nın 40. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansların ilki, Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. “Hakiki İnsan Kalabilmek” başlıklı konferans, 25 Haziran Cumartesi saat 15:00’te başlayacak. “İslam Geleneğinde Tabiatın Manevi Önemi” başlıklı ikinci konferans ise Ibn Haldun Üniversitesi Medya ve Etkinlik Merkezi’nde 27 Haziran Pazartesi saat 14:00’te düzenlenecek.

50'yi aşkın kitabın ve yüzlerce makalenin yazarı olan Nasr, 70 yıllık ilim hayatında İslam düşüncesinin ve çağdaş dünyanın pek çok sorununa ışık tuttu. İslam bilimi, İslam felsefesi, metafizik, modernite eleştirisi, anlam arayışı, çevre krizi, din-bilim ilişkileri, tasavvuf, İslam maneviyatı ve İslam-Batı ilişkileri alanlarında çalışmalar yaptı. Eserleri Türkçe başta olmak üzere dünyanın belli başlı dillerine tercüme edildi. 1984 yılından beri akademik çalışmalarını George Washington Üniversitesi’nde yürüten Nasr, İslam düşüncesi alanında iki nesil talebe yetiştirebilmiş nadir ilim adamlarından biri.

Geleneksel Ekol olarak bilinen düşünce mektebinin önde gelen mensuplarından biri olan Seyyid Hüseyin Nasr, Batı ile İslam dünyası arasında köprü kuran bir düşünür ve hem Batıda hem de İslam dünyasında geniş kitleler tarafından biliniyor. Türk okuyucu, Nasr'ı hemen tamamı Türkçeye kazandırılan eserlerinden tanıyor. Türkiye'ye pek çok kez gelen Seyyid Hüseyin Nasr, kendisi için Türkiye'nin asıl memleketi olan İran'dan sonra “ikinci vatanı” olduğunu söylüyor.

#Seyyid Hüseyin Nasr
#İstanbul
#İnsan Yayınları
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Yunus Suresi 107. Ayet Arapça Okunuşu, Türkçe Manası ve Diyanet Tefsiri