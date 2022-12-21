Pakize Suda hayatını kaybetti

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan acı haber geldi. Suda'nın beynine pıhtı atması sonucu Fethiye Devlet Hastanesi'nde 70 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Üzücü haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, duyurdu. Elagözlü, yaptığı açıklamada, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" ifadelerine yer verdi.

HAYAT Pakize Suda’nın yaşam serüveni

SON HALİ YÜREK BURKMUŞTU

Oyuncu ve yazar Pakize Suda'ya demans teşhisi konulmuş, yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar verilmişti. Fethiye'de özel bir bakımevinde tedavi gören Suda'nın son hali sevenlerini üzmüştü.

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PAKİZE SUDA KİMDİR?

Pakize Suda 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de doğmuştur. Oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 70 yaşındaki Pakize Suda 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş Girit Türklerindendir. Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazeteye köşe yazarlığı yapmış olan Pakize Suda'nın Yenmiş Yutulmuş Sözler ve Ağız Tadıyla Sevişemedik adında kitapları bulunuyor. Pakize Suda ayrıca, Türkiye Konuşuyor, Lezzete Yolculuk gibi programlarda da sunuculuk yapmıştır.

Pakize Suda'nın oynadığı diziler arasında Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği de bulunuyor.

FOTOĞRAF 9 Fethiye’de özel bir bakımevinde tedavi gören ve Demans hastalığı ile mücadele eden 70 yaşındaki oyuncu ve yazar Pakize Sudanın hayatını kaybettiği öne sürüldü. Sosyal medyaya bomba gibi düşen iddia Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslandan geldi. Arslan yaptığı paylaşımlaPakize Sudanın hayatını kaybettiğini öne sürdü. ONUR AKAY: HABER DOĞRU DEĞİLDuyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile bilinen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ise vefat haberini yalanladı. Akay, Pakize Suda’nın vefat ettiğine yönelik haber ve sosyal medyada da paylaşımlar var. Ancak bu haber doğru değil Pakize Suda yaşıyor. Üç gün önce zaten sağlık durumu ile ilgili bir yazı yazmıştım ifadelerini kullandı. SUDANIN YEĞENİNDEN AÇIKLAMASudanın yeğeni Dilara Elagözlü, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Sudanın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize notunu paylaştı. ÇOCUK GİBİ BAKILIYORDilara Elagözlü Teyzem yaşıyor. Bundan nemalanan birileri var ve teyzemde sevilen biri olduğu için sosyal medyada bu tür şeyler çıkınca hemen paylaşılıyor. Teyzemin Alzheimer hastalığı ileri derecede. Muğla’da özel bir Alzheimer merkezinde portakal bahçeleri içinde 3 bakısı var sıkıntısı yok. Tabi ki çocuk gibi bakılıyor. Gayet mutu gayet iyi sürekli annem Ayşe Suda ile gidiyoruz devamlı yanına’ dedi. VESAYET DAVASIİzmirin Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu, yazar Pakize Suda’ya akıl zayıflığı yaşadığı belirtilerek opera sanatçısı ablası Ayşe Suda tarafından vesayet davası açılmıştı. YEĞENİ VASİ OLARA ATANDIEge Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında düzenlenen rapor üzerine mahkeme, Pakize Sudaya yeğeni Dilara Elagözlünün (46) vasi olarak atanmasına karar vermişti. PAKİZE SUDA KİMDİR?Pakize Suda 23 Nisan 1952 yılında İzmir’de doğmuştur. Oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 71 yaşındaki Pakize Suda 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş Girit Türklerindendir. Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazeteye köşe yazarlığı yapmış olan Pakize Suda’nın Yenmiş Yutulmuş Sözler ve Ağız Tadıyla Sevişemedik adında kitapları bulunuyor. Pakize Suda ayrıca, Türkiye Konuşuyor, Lezzete Yolculuk gibi programlarda da sunuculuk yapmıştır. 'Pakize Suda hayatını kaybetti' iddiasına yalanlama: Açıklama en yakınından geldi Muğla Fethiye'de özel bir bakımevinde tedavi gören ve Demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda'nın hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Geçtiğimiz aylarda 'akıl geriliği' teşhisi konulan 72 yaşındaki oyuncu ve yazar Pakize Suda ile ilgili yeğeni ve ses sanatçısı Onur Akay, bilgi verdi. Peki Pakize Suda öldü mü? İşte Pakize Suda'nın sağlık durumuna ilişkin son bilgiler...

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