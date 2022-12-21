Pakize Suda hayatını kaybetti

Bir süredir demans hastalığyla mücadele eden oyuncu ve yazar Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Üzücü haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü duyurdu.
Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan acı haber geldi. Suda'nın beynine pıhtı atması sonucu Fethiye Devlet Hastanesi'nde 70 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.
"ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Üzücü haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, duyurdu. Elagözlü, yaptığı açıklamada, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" ifadelerine yer verdi.
SON HALİ YÜREK BURKMUŞTU
Oyuncu ve yazar Pakize Suda'ya demans teşhisi konulmuş, yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar verilmişti. Fethiye'de özel bir bakımevinde tedavi gören Suda'nın son hali sevenlerini üzmüştü.
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PAKİZE SUDA KİMDİR?
Pakize Suda 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de doğmuştur. Oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 70 yaşındaki Pakize Suda 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş Girit Türklerindendir. Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazeteye köşe yazarlığı yapmış olan Pakize Suda'nın Yenmiş Yutulmuş Sözler ve Ağız Tadıyla Sevişemedik adında kitapları bulunuyor. Pakize Suda ayrıca, Türkiye Konuşuyor, Lezzete Yolculuk gibi programlarda da sunuculuk yapmıştır.
Pakize Suda'nın oynadığı diziler arasında Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği de bulunuyor.