Ünlü rapçi Cardi B, Osmanlı hayranı çıktı: Türkiye'ye gelmek için eşine yalvardı

Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, eşi Offset ile birlikte Instagram’dan yaptığı canlı yayında Türkiye’ye gelmek istediğini açıkladı. Ünlü rapçi kendisine eşlik etmek için Offset’i de ikna etmeye çalıştığını belirtti.

Eşini ikna etmeye çalıştı

Cardi B yayın esnasında, “Türkiye’ye gitmek istiyorum. Sebebi ise Osmanlı İmparatorluğun’dan çok etkileniyorum. Ama birisi (eşi Offset’i kastederek) 16 saatlik uçuş yapmak istemiyor! Ben 16 saatlik uçuşa dayanabilirim ama bir yandan Offset’i de anlayabiliyorum. Ben oraya gidip müze gezeceğim” dedi.

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"Osmanlı İmparatorluğu beni çok etkiliyor"

"Türkiye, kendimizi kısıtlamamız gereken bir ülke değil" diyen Cardi B, “Osmanlı İmparatorluğu beni etkiliyor ve ne zaman olur bilmem. Bir şekilde gitmek istiyorum. Tarihi çok severim” şeklinde konuştu.

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