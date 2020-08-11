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Hayat Ünlü rapçi Cardi B, Osmanlı hayranı çıktı Türkiyeye gelmek için eşine yalvardı
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Ünlü rapçi Cardi B, Osmanlı hayranı çıktı: Türkiye'ye gelmek için eşine yalvardı

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden sonra şimdi de 'Kösem Sultan'ı izlemeye başladı. Rapçi eşi Offset ile birlikte Instagram hesabından canlı yayın yapan Cardi B, Osmanlı hayranı olduğunu ve Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
​Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B.
​Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B.

Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, eşi Offset ile birlikte Instagram’dan yaptığı canlı yayında Türkiye’ye gelmek istediğini açıkladı. Ünlü rapçi kendisine eşlik etmek için Offset’i de ikna etmeye çalıştığını belirtti.

Eşini ikna etmeye çalıştı

Cardi B yayın esnasında, “Türkiye’ye gitmek istiyorum. Sebebi ise Osmanlı İmparatorluğun’dan çok etkileniyorum. Ama birisi (eşi Offset’i kastederek) 16 saatlik uçuş yapmak istemiyor! Ben 16 saatlik uçuşa dayanabilirim ama bir yandan Offset’i de anlayabiliyorum. Ben oraya gidip müze gezeceğim” dedi.

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"Osmanlı İmparatorluğu beni çok etkiliyor"

"Türkiye, kendimizi kısıtlamamız gereken bir ülke değil" diyen Cardi B, “Osmanlı İmparatorluğu beni etkiliyor ve ne zaman olur bilmem. Bir şekilde gitmek istiyorum. Tarihi çok severim” şeklinde konuştu.

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  • NTV'nin haberine göre; Son olarak Kösem ve Hürrem'i birbiriyle kıyaslayan Cardi B, Kösem'in birilerini öldürmek için fazla zaman kaybettiğini, Hürrem'in ise daha hızlı bir kadın olduğu belirterek, "Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı" dedi.

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