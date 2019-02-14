Hayat Usta oyuncu Erdoğan Sıcaka büyük vefasızlık
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Usta oyuncu Erdoğan Sıcak’a büyük vefasızlık

Geçtiğimiz salı günü rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Erdoğan Sıcak, Ataköy 5. Kısım Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yıllarını sahneye veren usta sanatçının cenaze törenine sanat dünyasından birkaç isim dışında gelenin olmaması ise dikkat çekti.

Haber Merkezi IHA
Erdoğan Sıcak'ın cenazesi.
Erdoğan Sıcak'ın cenazesi.

Bir süredir KOAH tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta sanatçı bugün Erdoğan Sıcak son yolculuğuna uğurlandı. Sıcak, için ilk tören kurucusu olduğu Bakırköylü Sanatçılar Derneği’nde düzenlendi. Sıcak’ın cenazesi daha sonra cenaze namazı için Ataköy 5. Kısım Camii’ne getirildi. Sıcak’ın cenazesine yakınları ve sevenleri katılırken cenaze törenine sanat dünyasından birkaç isim dışında gelenin olmaması dikkat çekti.

Sıcak’ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Yedikule Mezarlığı’na götürüldü.

36 yıl aynı tiyatroda sahneyi paylaştık

Sıcak’ın çok önemli bir isim olduğunu ve kendisiyle yıllarını sahnede geçirdiğini ifade eden usta oyuncu Selahattin Taşdöğen, “Yapacak bir şey yok tabi ki üzüntülü bir gün, beklemediğimiz bir anda gelişen bir şey. Benim için çok önemli bir insandı, 36 yıl aynı tiyatroda sahneyi paylaştık. Hep iyi günlerimiz oldu, hiç kötü günümüz olmadı. Kendisi İstanbul Efendisi diye tabir ettiğimiz kişiler vardır. Son örneklerinden bir tanesiydi. Geçen hafta Yalçın Menteş, ondan önce Ayşen Gruda azaldık kısmet böyleymiş, mekanı cennet olsun” dedi.

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