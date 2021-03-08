Usta oyuncu Rasim Öztekin'den iyi haber: Aranan kan bulundu

Başarılı tiyatrocu ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirmişti. Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Bu gelişmenin ardından usta oyuncu için kana ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Kızı Pelin Öztekin, "Babam Rasim Öztekin için 0RH(-) kana ihtiyaç vardı. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" mesajı paylaştı.
- İlerleyen saatlerde Pelin Öztekin, "Şimdilik kan ihtiyacımız kalmamıştır. Duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Dualarınıza ihtiyacımız var" paylaşımında bulundu.
Öte yandan, kan vermek için Kızılay ya da hastaneye gidenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.