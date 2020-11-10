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Hayat Uyanış Büyük Selçuklu 7nci bölüm özet izle Büyük Selçuklu 8inci bölüm fragmanı izle
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Uyanış Büyük Selçuklu 7. bölüm özet izle! Büyük Selçuklu 8. bölüm fragmanı izle!

Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölüm özet izle! Büyük Selçuklu 8'inci bölüm fragmanı izle!

TRT1'in iddialı yapımlarından biri olan yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölümü pazartesi akşamı yayınlandı. Her bölümünde reyting sıralamalarını alt üst eden kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde nefesler tutuldu. Büyük bir heyecana sahne olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde Gazali’nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için Hayyam’ın evini yakan Hasan Sabbah’ın ardında bıraktığı ipucu Nizamülmülk’ün eline geçmişti. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünde Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir? Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölümü ile 8'inci bölüm fragmanını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yorgos, kardeşinin intikamını almak için Sencer’e ağır yaralar verip onu bulundukları uçurumdan aşağı atmıştı.
Yorgos, kardeşinin intikamını almak için Sencer’e ağır yaralar verip onu bulundukları uçurumdan aşağı atmıştı.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde nefesler tutuldu.

“Uyanış: Büyük Selçuklu” bu akşam başlıyor
HAYAT
“Uyanış: Büyük Selçuklu” bu akşam başlıyor

Batınilerin kirli yüzünü aşikâr eden Sencer, Melikşah’a verdiği sözü üzerine, Batınilerin kutsal emanetlerini ele geçirmiş, Behram’ı da esir almayı başarmıştı. Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşmiş, Yorgos’un tuzağına düşmüştü. Yorgos, kardeşinin intikamını almak için Sencer’e ağır yaralar verip onu bulundukları uçurumdan aşağı atmıştı. Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir?

Melikşah, Elçin’e nasıl bir ceza verecektir?

Öte yandan ağabeyini kurtarmak için harekete geçen Elçin, Terken’in oyununa gelmişti, ağabeyini bulmayı umduğu yerde kendisini Melikşah’ın beklediğini görüp hayal kırıklığına uğramıştı. Elçin’in ihanetine öfkelenen Melikşah, Elçin’e nasıl bir ceza verecektir?

Elçin’in asıl niyetini ifşa edip Melikşah’tan takdir bekleyen Terken’i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler oldu: 'Uyanış: Büyük Selçuklu' 4'üncü bölüm özeti
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TRT1'de dün akşam ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde Sencer, güvenirliliği artırıp barışı tesis etme stratejisinden yola çıkarak yeni bir savaşın doğmasına mani olmak üzere çalışmalara başladı.
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Uyanış: Büyük Selçuklu 4'üncü bölümünde Rüstem ve Arslantaş'ı kurtarmak için Emir İlteber'in köşküne giren Sencer, Turna'ya yakalanınca olaylar bambaşka bir yere geldi.
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Turna ise artık bir seçim yapmak zorunda kalır.
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Sultan Melikşah'ı gidişatı büsbütün etkileyecek uyarıyı gerçekleştirmek ve Elçin'in foyasını gün yüzün çıkaracak vasiyeti hiç vakit kaybetmeden yetiştirmek isteyen Terken, gerek kendisinin gerekse karnında taşıdığı bebeğinin geleceğini tehdide atarak kaza geçirir.
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Öte yandan hummalı bir araştırma yürüten Yorgos ise Sencer hakkında ayrıntılı bilgiye erişip peşine takılır.
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Adreas da casus olduklarından şüphe ettiği iki kişinin arkasından gönderdikleri adamlarının öldüğünü görünce sinir krizine girdi.
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'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler oldu: 'Uyanış: Büyük Selçuklu' 4'üncü bölüm özeti
TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu 4.bölüm ile izleyicileri yine ekranlara kilitledi. yanış: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen son bölümünde Sencer, güçlük çıkaran engellerin üstesinden gelerek Rüstem ve Arslantaş'ı sağ salim kurtarabilmek için operasyon başlattı. Kaza geçiren Terken Hatun, hem kendisinin hem de bebeğinin hayatını tehlikeye attı. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu'nun son bölümünde başka neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu 4.bölüm özetinin sizler için derledik?

Hasan Sabbah’ın ihanetini ayyuka çıkacak mı?

Bu sırada Gazali’nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için Hayyam’ın evini yakan Hasan Sabbah’ın ardında bıraktığı ipucu Nizamülmülk’ün eline geçmişti. Nizamülmülk, ipucunu takip ederek Hasan Sabbah’ın ihanetini ayyuka çıkartabilecek midir?

Bunun yanı sıra Nizamülmülk, Sencer’in kayıp haberini aldığında yüreğine mühürlediği sırrını Melikşah’a açıklayacak mıdır?

Uyanış: Büyük Selçuklu setinde korkutan kılıç kazası: Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
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Uyanış Büyük Selçuklu oyuncularını korkutan talihsiz kaza!
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Pazartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde talihsiz bir kaza yaşandı.
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Heyecanlı sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken dizide Ahmed Sencer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ekin Koç'un yaşadığı kaza oyuncuları ve set çalışanlarını korkuttu.
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Parmağına aldığı kılıç darbesiyle zor anlar yaşayan oyuncu hemen hastaneye kaldırıldı.
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Ekin Koç'un parmağında doku zedelenmesi ve kırık olduğu tespit edildi.
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Yaşanan bu talihsiz kazanın ardından Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerine iki gün ara verildi.
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Dinlendikten sonra sete geri dönecek olan oyuncunun, aksiyon sahnelerinde ağrı yaşaması durumunda yerine dublör kullanılabileceği öğrenildi.
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Uyanış: Büyük Selçuklu setinde korkutan kılıç kazası: Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
TRT ekranlarının yeni fenomeni Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde herkesin yüreğini ağzına getiren bir kaza yaşandı. Dizide Ahmet Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç'un parmağı kılıç darbesi nedeniyle kırıldı. Koç, hastaneye kaldırıldı.


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