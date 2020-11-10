Uyanış Büyük Selçuklu 7. bölüm özet izle! Büyük Selçuklu 8. bölüm fragmanı izle!
Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölüm özet izle! Büyük Selçuklu 8'inci bölüm fragmanı izle!
TRT1'in iddialı yapımlarından biri olan yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölümü pazartesi akşamı yayınlandı. Her bölümünde reyting sıralamalarını alt üst eden kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde nefesler tutuldu. Büyük bir heyecana sahne olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde Gazali’nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için Hayyam’ın evini yakan Hasan Sabbah’ın ardında bıraktığı ipucu Nizamülmülk’ün eline geçmişti. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünde Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir? Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölümü ile 8'inci bölüm fragmanını haberimizde bulabilirsiniz.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde nefesler tutuldu.
Batınilerin kirli yüzünü aşikâr eden Sencer, Melikşah’a verdiği sözü üzerine, Batınilerin kutsal emanetlerini ele geçirmiş, Behram’ı da esir almayı başarmıştı. Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşmiş, Yorgos’un tuzağına düşmüştü. Yorgos, kardeşinin intikamını almak için Sencer’e ağır yaralar verip onu bulundukları uçurumdan aşağı atmıştı. Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir?
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Melikşah, Elçin’e nasıl bir ceza verecektir?
Öte yandan ağabeyini kurtarmak için harekete geçen Elçin, Terken’in oyununa gelmişti, ağabeyini bulmayı umduğu yerde kendisini Melikşah’ın beklediğini görüp hayal kırıklığına uğramıştı. Elçin’in ihanetine öfkelenen Melikşah, Elçin’e nasıl bir ceza verecektir?
Elçin’in asıl niyetini ifşa edip Melikşah’tan takdir bekleyen Terken’i nasıl bir sürpriz beklemektedir?
Bu sırada Gazali’nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için Hayyam’ın evini yakan Hasan Sabbah’ın ardında bıraktığı ipucu Nizamülmülk’ün eline geçmişti. Nizamülmülk, ipucunu takip ederek Hasan Sabbah’ın ihanetini ayyuka çıkartabilecek midir?
Bunun yanı sıra Nizamülmülk, Sencer’in kayıp haberini aldığında yüreğine mühürlediği sırrını Melikşah’a açıklayacak mıdır?