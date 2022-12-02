Hayat Uzmanından kombi ve menfez uyarısı Ölümcül olabilir
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Uzmanından kombi ve menfez uyarısı: Ölümcül olabilir

Kış ayı gelmesiyle beraber doğal gaz kombi kullanımı başladı. Bakımları yapılmayan, yanlış montajlanan kombiler ve kapatılan havalandırma menfezleri vatandaşların hayatına mal oluyor.

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Haber Merkezi İHA
Uzmanından kombi ve menfez uyarısı: Ölümcül olabilir
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Kış ayı ile birlikte havalar soğumaya başlayınca vatandaşlar ısınmak için kombi peteklerini çalıştırmaya başladı. Bakım ve onarımı yetkili servislerde yapılmayan kullanıcılar hem cebinden hem de canından olabilir. Yanlış montajlanmış kombi ve kapatılan havalandırma menfezi atık gaz ve kaçak gazın içeri sızmasıyla hayata mal oluyor. Kombi uzmanı Yunus Yıldırım, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, yetkili servis elemanları olmayan şahıslar tarafından yapılan yanlışların büyük risk taşıdığını vurgulayarak, kombi ve petek bakımları için de vatandaşları uyardı.

“İKİNCİ EL VEYA CİHAZLARA UYMAYAN PARÇALARI UYDURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Yıldırım, “Yetkili servisler haricinde vatandaşlarımız kimseyle çalışmamalı, cep telefonuyla arayarak kullanıcıları mağdur etmekteler. ‘Garanti uzatıyoruz’ diyerek garanti uzatmadan vatandaşlardan yüksek para alarak mağdur ediyorlar. Teknik bilgileri olmadan cihazlara müdahale ediyorlar, cihaz markası ne olursa olsun yetkili servis ile çalışmalarını öneriyoruz. Dışardan parça buluyoruz diyerek uymayan parçaları kombilere takmaya çalışıyorlar” dedi.

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“YANLIŞ BACA BAKIMI VE MENFEZ KAPATILMASI ÖLÜM GETİRİYOR"

Servis olamayan kişilerin kombi montajı gerçekleştirdiklerinde bacaların yönünü hesaplamadan monte edip ya da tam monte etmeden bıraktıkları için son kullanıcıların atık gazdan zehirlenmelerine neden olduğunu aktaran Yıldırım, içerideki kaçak gazın dışarı atılması için kurulan menfezlerin kapatılması zehirlenmelerin önünü açtığını kaydederek açık bırakılması gerektiğinin altını çizdi. Yıldırım, “Kapalı menfezleri gördüğümüz zaman açarak kullanıcıları bilgilendiriyoruz, mağduriyet olacağını bildiriyoruz. Kapatmalarının nedeni içeriye hava gelmemesi, iç ortamın soğumaması ve gaz sarfiyatının düşmesi için yapılan bir işlem ama sağlığımızdan önemli değil. Kombi bakımında yetkili servisler yaklaşık 1 saat boyunca bakım yapıyorlar, içerisinde ileriye dönük problem çıkartılacak parçaları elden geçirirken merdiven altı bakım yapanlar bir bez vurarak bakımlarının yapıldığını söyleyip tehlike oluşturuyorlar. Yetkili servislerin yaptığı bakımda ısınmada verimliliği artırıyoruz, yakıtta tasarruf sağlıyoruz, cihazın ömrünü uzatıyoruz. Bakım fiyatları servislere göre değişkenlik gösteriyor biz 300 TL’ye yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Doğal gaz faturalarını düşürecek yöntem: Beş bin lira
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Kış kapıya dayandı.Havaların soğuması vatandaşın ekonomisine de yansıdı. Pek çok hanede doğal gaz açıldı. Herkes doğal gazın ısınma için de kullanılmaya başlanmasının faturalara nasıl yansıyacağını merak ediyor. GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan Enerji Zirvesi’nde yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de konutlardaki doğal gaz bedelinin ciddi sübvanse edildiğini hatırlatarak, “Genelde Türkiye ortalaması 1000 metreküp ama 1200 metreküpü baz aldığınızda bir ailenin yıllık gelecek faturası 5 bin TL civarı görünüyor. Kömür kullananlar ise minimum 10 bin TL ödeyecek” dedi.
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Sanayideki doğalgaz fiyatlarının konut fiyatlarına göre yüksek olduğunu söyleyen Arslan, “Sanayide LPG kullanarak daha ucuz çözüm bulabilme şansı olanlar bu çözümü deniyorlar. Konut sektöründe ise hiçbir yakıtın doğalgaz ile rekabet edebilmesi mümkün değil” dedi.Yaşar Arslan faturaları düşürmek için şu tavsiyeleri verdi...
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“Temel olarak binanın izolasyonu herkesin bildiği bir konu ama bir maliyeti var. Tasarruf yapmanın en önemli yolu, herkesin evini 1 derece daha soğutması olacak. 1 derece soğutarak yüzde 7 tasarruf edebiliriz. Evlerde herkesin termostat kullanması ve sıcaklığı ayarlaması önemli.”
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Arslan, “Şu an sanayideki artışlar yüzde 1 ile 3 arasında ama Avrupa’daki enerji kriziyle birlikte birçok tesisin kapandığı ve bu tesislerin Türkiye’ye geldiğini görüyoruz. Türkiye enerji yoğun sanayileri Türkiye’ye getirdiği için sanayide enerji tüketimi biraz daha yükselebilir. Türkiye’nin 68.8 milyonuna doğalgaz gitmiş durumda. Önümüzdeki 5 yıl Türkiye doğalgaz dağıtım şebekesi yüzde 50 daha büyüyecek. Büyümeyle birlikte 370 yerleşim yerine daha doğalgaz gitmiş olacak. Şu an 19 milyar metreküp olan tüketimin 5 yılda 25 milyar metreküpe kadar çıkması söz konusu. Enerji üretimindeki doğalgaz tüketimi ise düşecek.Sebebi; yenilenebilir enerjinin miktarının artması ve doğalgaz fiyatlarının yüksek olması. dedi.
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Hürriyette yer alan habere göre Arslan, yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin yaklaşık 38,7 milyar metreküp gaz ithalatı gerçekleştirdiğini belirterek, geçtiğimiz yıllarda 10 milyar Dolar seviyelerinde olan Doğalgaz ödemelerinin bu yıl 50 milyar doların üzerine çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Yaşar ayrıca, Karadeniz’deki doğalgazın çıkarılmasıyla birlikte ticaret merkezi olma yolunda önemli bir kaynağın da olacağını ve İsrail gazının Türkiye’ye gelme ihtimali de doğacağını ifade etti.
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Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş, doğal gaz faturalarını düşürecek önemli püf noktalarını açıklayarak, Binada yalıtım yoksa gelen faturanın yarısı boşa ödenmiş oluyor. dedi.
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FATURAYI YÜZDE 50 DÜŞÜRÜYORKarataş, doğal gaz faturasından tasarruf sağlamak için oturulan evde yalıtım olması gerektiğine dikkat çekerek, Öncelikle evdeki doğal gaz giderinin çok büyük bir kısmı ısınma amaçlı. Isınma amaçlı kullandığımız doğal gazda faturayı etkileyen birincil unsur binalarda yalıtım. Eğer binada yalıtım yoksa, ödedikleri ısınma amaçlı doğal gaz faturasının yüzde 35 ile yüzde 50si ısı kaybı olarak dışarıya gidiyor. dedi.
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FATURANIN YARISI BOŞA ÖDENİYORYalıtımsız bir evde doğal gaz faturasının yarısının boşa ödendiğinin altını çizen Karataş, Yalıtım olmayan bir binada 1000 lira gelen faturasının 500 lirası aslında dışarıya atılmış oluyor. Şu anda da bir yalıtım kredisi kampanyası var. bu kampanyadan yararlanarak evlerine yalıtım yaptıran vatandaşlar, faturaların düşmesiyle birlikte büyük kar etmiş oluyor. Yani insanların yaptırdığı bu yalıtım sayesinde doğal gaz fiyatları yarıya yarıya düşüyor. Düştüğü zamanda ise; yalıtıma harcanan para, fatura sayesinde kendini amorti etmiş oluyor. Onun için birinci sıraya yalıtımı koyuyoruz. ifadelerini kullandı.
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BASİT YÖNTEM İLE YÜZDE 25 TASARRUFKarataş, binasının dış cephesinde yalıtım olmayan vatandaşlar için pratik tavsiyelerde bulunarak, Binasında yalıtım yaptıramayan vatandaşlar için ise; en pratik yöntem peteklerin arkasına nalburdan alabilecekleri basit bir yalıtım malzemesi koymak. Çünkü binada yalıtım olmadığı zaman petek ısısının bir kısmını içeriye veriyor, bir kısmını ise dışarıya veriyor. Nalburdan alınan yalıtım malzemesini peteğin arkasına koyduğunuz zaman, doğal gaz faturasından tasarruf sağlayabilirsiniz. diye konuştu.
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PENCERELERE VE KAPILARA SÜNGER ÇEKMEK ÖNEMLİTavsiyelerine devam eden Karataş, Şerit şeklinde alınan yalıtım süngerleri yine tasarrufa etki ediyor. Pencerelere, kapılara bu şeritler çekildiği zaman, yüzde 5lere yakın bir enerji tasarrufu sağlamış oluyorsunuz. Bu da fatura miktarını düşürmüş oluyor. Isınma amaçlı kullanılan doğal gazdan bu şekilde tasarruf edebilirsiniz. şeklinde konuştu.
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MUTFAKTA BİLİNMEYEN YÖNEM İLE BÜYÜK TASARRUFSıcak su ve mutfakta kullanılan doğal gazdan da tasarruf etme yöntemleri olduğunu vurgulayan Karataş, Mutfakta harcanan doğal gaz tüketiminde de tasarruf etmek mümkün. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; tencerenin kapağı açık yemek yapmamak. Bu şekilde yemek yapma süresini yarıya yarıya kısaltabilirsiniz böylece daha az doğal gaz kullanmış olursunuz. Bunun yayında ocağın altında yanan alevi tencereye verimli bir şekilde temas ettirecek üniteler çıkmaya başladı. Bu şekilde boşa giden ısıyı verimli kullanabilirsiniz. şeklinde konuştu.
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Doğal gaz faturalarını düşürecek yöntem: Beş bin lira
Dünya genelinde yaşanan enerji krizi en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Yaklaşan kış aylarıyla beraber de konutlara gelecek doğalgaz faturalarının ne kadar olacağı merak konusu. Öte yandan alınacak küçük önlemlerle doğal gaz faturasını düşürmek de mümkün.
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