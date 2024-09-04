Venedik Festivali’ne Filistin damgası

İtalya’da bu yıl 28 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde 81’incisi düzenlenen uluslararası Venedik Film Festivali’nde Filistin’i unutmayan sanatçılar dikkat çekti. Hem sinema hem de moda dünyasından önemli isimleri ağırlayan festivalde, İtalyan oyuncular Lino Musella ve Laura Morante Filistin’e destek mesajlarıyla boy gösterdi. Valerio Mastandrea’nın ‘Nonostante’ filminin kahramanı oyuncular, Filistin sembolleriyle kırmızı halıda yürüdü. Morante, üzerinde ‘Gazze’deki soykırımı durdurun’ yazısı ve çocuklar da dahil olmak üzere Gazze’de şehit olanların sayısının yazdığı yelpaze şeklinde bir broşür gösterdi. Musella ise üzerinde Filistin bayrağı ve “Özgür Filistin” yazan bir tişört giydi.