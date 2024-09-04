Venedik Festivali’ne Filistin damgası

İtalya’da bu yıl 28 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde 81’incisi düzenlenen uluslararası Venedik Film Festivali’nde Filistin’i unutmayan sanatçılar dikkat çekti. Hem sinema hem de moda dünyasından önemli isimleri ağırlayan festivalde, İtalyan oyuncular Lino Musella ve Laura Morante Filistin’e destek mesajlarıyla boy gösterdi. Valerio Mastandrea’nın ‘Nonostante’ filminin kahramanı oyuncular, Filistin sembolleriyle kırmızı halıda yürüdü. Morante, üzerinde ‘Gazze’deki soykırımı durdurun’ yazısı ve çocuklar da dahil olmak üzere Gazze’de şehit olanların sayısının yazdığı yelpaze şeklinde bir broşür gösterdi. Musella ise üzerinde Filistin bayrağı ve “Özgür Filistin” yazan bir tişört giydi.
FİLMİNİN GALASINA KEFİYEYLE GELDİ
New York doğumlu Japon yönetmen ve senarist Neo Sora da Filistin mesajı veren ünlülerden. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde ilk kez gösterilecek Happyend filminin galasına kefiye, Filistin bayrağı ve ‘Özgür Filistin’ yazısıyla katılan yönetmen, dünyanın gözü önünde yapılan katliama duyarsız kalmadı. Ünlü yönetmen, yaptığı hareketiyle büyük beğeni topladı. Yönetmen Sora’nın Instagram hesabındaki profil fotoğrafı da Naci el Ali’nin Hanzala karikatürü ve sosyal medyasından Filistin’e destek mesajı vermeyi ihmal etmiyor.