Yapay zeka destekli platformla toplanan tekstil atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor

Her yıl yaklaşık 100 milyar parça ürünün piyasaya sürüldüğü tekstil sektörü, su ve karbon ayak izi en fazla olan sektörlerin başında geliyor. Sadece pamuklu bir tişört üretimi için kullanılan su miktarı 2700 litreyi bulurken 2050 yılına gelindiğinde dünyanın toplam karbon bütçesinin yüzde 26'sının tek başına tekstil sektörü tarafından tüketileceği öngörülüyor. Tekstil atıklarının yüzde 95'i geri dönüşüme uygunken yalnızca yüzde 15'i geri dönüştürülüyor. Tekstilden yine tekstile geri dönüşüm oranı ise yalnızca yüzde 1 olarak hesaplanıyor.

Tekstil üretiminde atık azaltma yöntemleri çevre dostu üretim açısından büyük önem taşıyor. Pek çok alanda olduğu gibi tekstilde de dijitalleşme ve teknolojinin gelişimi atık yönetimini her geçen gün daha da kolaylaştırıyor.

Swatchloop firması kurucularından Sayıt, dünyada her yıl 92 milyon ton tekstil atığı oluştuğunu ve büyük miktardaki üretim sonrasında düşük orandaki geri dönüşüm oranları nedeniyle hem ham madde olarak bir kayıp yaşandığını hem de bu atıklardan kaynaklı çevresel zararlar meydana geldiğini söyledi.

Sayıt, atık hiyerarşisinin her basamağının çok ayrı bir değerinin bulunduğunun, önceliğin atık çıkarmamak olduğunun fakat atık oluştuysa da bertarafa gitmeden geri veya ileri dönüşüm için harekete geçmek gerektiğinin altını çizdi.

"Her atığın mutlaka girdi olarak kullanılması bizim için çok kıymetli. Aslında biz bu yolculuğa da bu amaçla çıkmıştık. Doğru ve kaynağında tanımlama ve sınıflandırma sayesinde de her atığın uygun geri dönüşümle eşleşmesini sağlıyoruz. Bu sayede döngüselliği de artırmış oluyoruz. Yani sistemimiz sayesinde hiçbir atık bertaraf edilmemiş oluyor ve her atık değerlendirilmiş oluyor. Böylece hem döngüselliği artırmış hem de süreçlerin sıfır atık prensiplerine uyum göstermesini sağlıyoruz. 2025 yılı içinde farklı sektörlerdeki atık yönetimi ve dijital ürün pasaportu oluşturma süreçlerini de izlenebilir hale getirmeyi hedefliyoruz."