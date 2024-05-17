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Ekonomi

Geri dönüşüm 150 milyar TL kazandıracak

Kamuda tasarruf kalemleri arasında yer alan ve zorunlu hale getirilen atıkların değerlendirilmesinde Türkiye, son dönemde başarılı işlere imza attı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 06:08 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kayıtlı ve lisanslı atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin sayısının 3 bin 130’u aştığı Türkiye, geri dönüşüm sektöründe küresel çapta en büyük ilk 3 üretici pozisyonunda yer alıyor. Geri dönüşüm sektörü geçen yıl 100 milyar TL’yi atıktan ülke ekonomisine kazandırdı. 2024’te bunun 150 milyar TL olması öngörülüyor.


YILLIK ATIK 25 MİLYON TON

Bugün Türkiye'de yılda 25 milyon ton evsel atık, 1,2 milyon ton endüstriyel atık, 100 bin ton tıbbi atık ortaya çıkıyor. Türkiye’de günlük kişi başına ortalama atık miktarı 1,17 kiloyu buluyor.


#Ekonomi
#geri dönüşüm
#kamu
#tasarruf
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