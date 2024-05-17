Geri dönüşüm 150 milyar TL kazandıracak

Kayıtlı ve lisanslı atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinin sayısının 3 bin 130’u aştığı Türkiye, geri dönüşüm sektöründe küresel çapta en büyük ilk 3 üretici pozisyonunda yer alıyor. Geri dönüşüm sektörü geçen yıl 100 milyar TL’yi atıktan ülke ekonomisine kazandırdı. 2024’te bunun 150 milyar TL olması öngörülüyor.