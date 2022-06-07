Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin hayatını kaybetti

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin'in vefatını kardeşi yazar Salih Zengin, sosyal medya hesabından duyurdu.

Zengin mesajında, "Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlana İdris bu gece Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu. Allah'ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

“Ah, yazmak ne zormuş! Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlâna İdris bu gece K.Maraş'ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu.Allah'ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz.. Hepimizin başı sağolsun. Dua, dua, dua!”

REKLAM

Ah, yazmak ne zormuş!Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu,sevgili abim Mevlâna İdris bu gece K.Maraş'ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu.Allah'ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz.. Hepimizin başı sağolsun.Dua, dua, dua! pic.twitter.com/ZKhSasRV0d — H. Salih Zengin (@hsalihzengin) June 7, 2022

Hayal Dükkanı, Çınçınlı Masal Sokağı, Sufi ile Pufi, Vay Canına gibi çocuk kitaplarıyla tanınan, birçok dergi ve gazetede şiir, hikaye ve deneme kaleme alan Mevlana İdris Zengin, bir süre önce geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Kalp ameliyatı geçiren Zengin'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyordu.

MEVLANA İDRİS ZENGİN KİMDİR?

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 1966’da dünyaya gelen Zengin, 1989’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

REKLAM

İkindi Yazıları, Diriliş, Dergah, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikaye ve denemeleri yayımlanan Zengin, çocuk edebiyatı alanında da çok sayıda kitap kaleme aldı.

Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği de yapan yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı. "Tuhaf Adamlar" serisindeki kitapları Almanya'daki bir yayınevi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayına hazırlandı.

Mevlana İdris Zengin, ayrıca "Asla ve Daima Nuri Pakdil" isimli bir belgeselin metnini yazdı ve konsept danışmanlığını yaptı. Belgesel TRT'de 2010'da yayınlandı.

REKLAM

Sezai Karakoç'un şiirlerinden yola çıkarak yaptığı "Gül Sesleri" isimli şiir belgeseli de 2012'de Diyarbakır'da yapılan "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu"nda gösterilen Zengin'in, şimdiye kadar Farsça, Almanca, Arapça, Urduca, Macarca dillerine bazı kitapları çevrilerek, okurların beğenisine sunuldu.

MEVLANA İDRİS ZENGİN'İN SEVENLERİ ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Mevlana İdris Zengin'in sevenleri sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.

Edebiyatımızın nahif şairi, şiir ve masallarıyla çocuklarımızı kanatlandıran yakın dostum, çalışma arkadaşım Mevlâna İdris Zengin'in vefatını büyük üzüntüyle haber aldım.

Allah'tan gani rahmet, ailesine, edebiyat camiasına ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/bSDDlvGr9q — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) June 7, 2022

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn



Bir güzel, bir zarif insan Mevlâna İdris bâki âleme göç eyledi



Her güzel şair gibi kalemini ve gönlünü çocuklara üleştirdi



Bize ondan kalan hatıra da Kahramanmaraş’ta bir sofrada sohbetiyle nasiplenmekmiş



Mekanı cennet makamı âlî olsun. pic.twitter.com/mJYKI3Wvom REKLAM June 7, 2022

Değerli ağabey, Mevlana İdris @Mevlanaidris bu gece tedavi gördüğü Kahramanmaraş’taki hastanede Rabbine kavuştu...



Allah rahmet eylesin

Mekanın cennet olsun

Rabbim geride kalanlara sabır ihsan eylesin

Baki Allah pic.twitter.com/3rjvXAR7pu — Nevzat Çiçek (@nevzatcicek) June 7, 2022

Ciğerparemiz, kardeşimiz, dostumuz, yoldaşımız güzel insan Mevlana İdris En Sevgili'sine kavuştu, Allah rahmet eylesin. 35 yıllık arkadaşlık, binlerce hatıra, ayrılmak zor.

İyi değil çok iyi bildik, zarifçe yaşadı, sayısız yüreğe dokundu. Cennet sana yakışır güzel arkadaşım. https://t.co/Oj6Wv17UZG — Kemal Sayar (@mkemalsayar) June 7, 2022

İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn...



Değerli ağabeyimiz, üstadımız ve pirimiz Mevlana İdris @Mevlanaidris bu gece tedavi gördüğü Kahramanmaraş’taki hastanede Rabbine kavuştu...



Mekanın cennet olsun... Melekler Yoldaşın olsun aziz dost... pic.twitter.com/1yzkIzkLuU REKLAM June 7, 2022

Allah rahmet eylesin.

Allah hizmetlerini kabul etsin.

Allah, Mevlana İdris kulunun sebep olduğu, emek verdiği, dua ettiği, teşvik ettiği her hayrı sadaka-i cariye saysın.

Allah nesline bereket versin.

Allah rahmeti ve merhametiyle muamele etsin. https://t.co/cfK9bbYJh4 — Erem Şentürk (@EremSenturk) June 7, 2022

"Bilemez kimse

Allah dilediği gibi serper çiçeklerini

Ve çakar çivilerini dilediği gibi…”



Çocukların dostu, değerli şair, sevgili Mevlana İdris’e Allah’tan rahmet diliyoruz.



İyi bilirdik… Başımız sağolsun.



Ruhu şad, mekanı cennet olsun.#Mevlanaİdris pic.twitter.com/wabNf9N3iL — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) June 7, 2022



