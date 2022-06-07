Hayat Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin hayatını kaybetti
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Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin hayatını kaybetti

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta vefat etti. Hayal Dükkanı, Çınçınlı Masal Sokağı, Sufi ile Pufi, Vay Canına gibi çocuk kitaplarıyla tanınan, birçok dergi ve gazetede şiir, hikaye ve deneme kaleme alan Mevlana İdris Zengin, bir süre önce geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

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Haber Merkezi AA
​Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin hayatını kaybetti: Mevlana İdris Zengin kimdir?
Mevlana İdris Zengin yaşamını yitirdi.

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin'in vefatını kardeşi yazar Salih Zengin, sosyal medya hesabından duyurdu.

Zengin mesajında, "Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlana İdris bu gece Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu. Allah'ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

“Ah, yazmak ne zormuş! Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlâna İdris bu gece K.Maraş'ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu.Allah'ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz.. Hepimizin başı sağolsun. Dua, dua, dua!”

Hayal Dükkanı, Çınçınlı Masal Sokağı, Sufi ile Pufi, Vay Canına gibi çocuk kitaplarıyla tanınan, birçok dergi ve gazetede şiir, hikaye ve deneme kaleme alan Mevlana İdris Zengin, bir süre önce geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Kalp ameliyatı geçiren Zengin'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyordu.

MEVLANA İDRİS ZENGİN KİMDİR?

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 1966’da dünyaya gelen Zengin, 1989’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İkindi Yazıları, Diriliş, Dergah, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikaye ve denemeleri yayımlanan Zengin, çocuk edebiyatı alanında da çok sayıda kitap kaleme aldı.

Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği de yapan yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı. "Tuhaf Adamlar" serisindeki kitapları Almanya'daki bir yayınevi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayına hazırlandı.

Mevlana İdris Zengin, ayrıca "Asla ve Daima Nuri Pakdil" isimli bir belgeselin metnini yazdı ve konsept danışmanlığını yaptı. Belgesel TRT'de 2010'da yayınlandı.

Sezai Karakoç'un şiirlerinden yola çıkarak yaptığı "Gül Sesleri" isimli şiir belgeseli de 2012'de Diyarbakır'da yapılan "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu"nda gösterilen Zengin'in, şimdiye kadar Farsça, Almanca, Arapça, Urduca, Macarca dillerine bazı kitapları çevrilerek, okurların beğenisine sunuldu.

MEVLANA İDRİS ZENGİN'İN SEVENLERİ ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Mevlana İdris Zengin'in sevenleri sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.


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