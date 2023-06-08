Yekder Temel Eğitim Zirvesi bu yıl dijitalleşme teması ile gerçekleştirilecek

Temel eğitim alanındaki dijitalleşme sürecine yönelik çalışmaların yürütülmesi, günümüzün eğitim yöntemlerini ve perspektiflerini anlamlandırmak, dijital eğitimin eksi ve artı yönlerini ele almak, geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde durmak, tüm bu değişim ve dönüşüm sürecinin doğru anlamlandırılması ve yönetilmesi adına önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor.

Bu düşünceden hareketle Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) ve Derya Öncü Eğitim Kurumları iş birliği ile gerçekleştirilecek olan "Temel Eğitimde Dijitalleşme Zirvesi” bağlamında bu alanda gerçekleşen dijitalleşme çalışmalarına yönelik temel problemler, bu problemlere yönelik çözüm önerileri ve gelecek perspektifleri ele alınacak. Alanında yetkin isimlerin konuşmacı olacağı panel oturumu ile başlayan zirve çok çeşitli ve önemli atölye başlıkları ile devam edecektir. Zirvenin zengin içeriği ve alanında uzman eğitimci kadrosuyla alana önemli katkı sağlaması hedefleniyor.