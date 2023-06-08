Yekder Temel Eğitim Zirvesi bu yıl dijitalleşme teması ile gerçekleştirilecek

YEKDER Temel Eğitim Zirvesi.
Temel eğitim alanındaki dijitalleşme sürecine yönelik çalışmaların yürütülmesi, günümüzün eğitim yöntemlerini ve perspektiflerini anlamlandırmak, dijital eğitimin eksi ve artı yönlerini ele almak, geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde durmak, tüm bu değişim ve dönüşüm sürecinin doğru anlamlandırılması ve yönetilmesi adına önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor.
Bu düşünceden hareketle Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) ve Derya Öncü Eğitim Kurumları iş birliği ile gerçekleştirilecek olan "Temel Eğitimde Dijitalleşme Zirvesi” bağlamında bu alanda gerçekleşen dijitalleşme çalışmalarına yönelik temel problemler, bu problemlere yönelik çözüm önerileri ve gelecek perspektifleri ele alınacak. Alanında yetkin isimlerin konuşmacı olacağı panel oturumu ile başlayan zirve çok çeşitli ve önemli atölye başlıkları ile devam edecektir. Zirvenin zengin içeriği ve alanında uzman eğitimci kadrosuyla alana önemli katkı sağlaması hedefleniyor.
PROGRAM İÇERİĞİ
Dijital Dünyanın Çocukları: Nurullah Yenihan – Yapımcı, Yönetmen
Eğitimde Dijital Dönüşüm: Dr. Akın Bulut – İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları – Dr. Akın Bulut
Çocuklar İçin Çizgi Film Nasıl Seçilir? – Uzm. Psk. Şehitnur Zülfikar
Dijital Ebeveynlik Farkındalığı – Hatice Kübra Baylan
Tüketen Değil Üreten Çocuklar – Dr. Fatma Hazan Türkkol
Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanımında Çocuk Yayınları – Merve Dilara Erbaş
Yeni Bir Okuma: Dijital Kitaplar – Ahmet Demir
Sınıf İçinde Canva Kullanımı – Nurullah Bora
Dijital Anlatılar Evreninde Etkileşimli Okuma – Kevser Şenel Yılmaz
Çocuklar İçin Mobil Uygulama Örnekleri – Hülya Ünal
Erken Çocuklukta Teknoloji Kullanımı – Rabia Kuruner
🗓️ 10 Haziran Cumartesi
🕙 10.00 – 16.00
📍 Derya Öncü Eğitim Kurumları Üsküdar Kampüsü
Açılış ve Selamlama Konuşmaları: 10.00-10.15
Panel: 10.15-11.45
Ara: 11.45-12.00
Atölyeler Birinci Oturum: 12.00-13.30 (Eş zamanlı 5 Farklı Atölye)
Öğle Arası ve Yemek İkramı: 13.30-14.30
Atölyeler İkinci Oturum: 14.30-16.00 (Eş zamanlı 5 Farklı Atölye)