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Yekder Temel Eğitim Zirvesi bu yıl dijitalleşme teması ile gerçekleştirilecek

Her yıl düzenlenen YEKDER Temel Eğitim Zirvesi, bu yıl "Dijitalleşme" teması ile eğitimciler ve ebeveynler ile buluşuyor. Alanında yetkin isimlerin konuşmacı olacağı panel oturumunun ardından çeşitli atölye başlıklarıyla eğitimde dijitalleşme üzerine interaktif çalışmaların yapılacağı zirve, 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Derya Öncü Eğitim Kurumları Üsküdar Kampüsünde gerçekleştirilecek.

09:55 . 8/06/2023 Perşembe
Diğer
YEKDER Temel Eğitim Zirvesi.

YEKDER Temel Eğitim Zirvesi.

Temel eğitim alanındaki dijitalleşme sürecine yönelik çalışmaların yürütülmesi, günümüzün eğitim yöntemlerini ve perspektiflerini anlamlandırmak, dijital eğitimin eksi ve artı yönlerini ele almak, geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde durmak, tüm bu değişim ve dönüşüm sürecinin doğru anlamlandırılması ve yönetilmesi adına önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor.

Bu düşünceden hareketle Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) ve Derya Öncü Eğitim Kurumları iş birliği ile gerçekleştirilecek olan "Temel Eğitimde Dijitalleşme Zirvesi” bağlamında bu alanda gerçekleşen dijitalleşme çalışmalarına yönelik temel problemler, bu problemlere yönelik çözüm önerileri ve gelecek perspektifleri ele alınacak. Alanında yetkin isimlerin konuşmacı olacağı panel oturumu ile başlayan zirve çok çeşitli ve önemli atölye başlıkları ile devam edecektir. Zirvenin zengin içeriği ve alanında uzman eğitimci kadrosuyla alana önemli katkı sağlaması hedefleniyor.


PROGRAM İÇERİĞİ


PANEL

Dijital Dünyanın Çocukları: Nurullah Yenihan – Yapımcı, Yönetmen

Eğitimde Dijital Dönüşüm: Dr. Akın Bulut – İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

ATÖLYE BAŞLIKLARI VE SUNUCULARI:

Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları – Dr. Akın Bulut

Çocuklar İçin Çizgi Film Nasıl Seçilir? – Uzm. Psk. Şehitnur Zülfikar

Dijital Ebeveynlik Farkındalığı – Hatice Kübra Baylan

Tüketen Değil Üreten Çocuklar – Dr. Fatma Hazan Türkkol

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanımında Çocuk Yayınları – Merve Dilara Erbaş

Yeni Bir Okuma: Dijital Kitaplar – Ahmet Demir

Sınıf İçinde Canva Kullanımı – Nurullah Bora

Dijital Anlatılar Evreninde Etkileşimli Okuma – Kevser Şenel Yılmaz

Çocuklar İçin Mobil Uygulama Örnekleri – Hülya Ünal

Erken Çocuklukta Teknoloji Kullanımı – Rabia Kuruner

PROGRAM DETAYLARI

🗓️ 10 Haziran Cumartesi

🕙 10.00 – 16.00

📍 Derya Öncü Eğitim Kurumları Üsküdar Kampüsü


PROGRAM AKIŞI

Açılış ve Selamlama Konuşmaları: 10.00-10.15

Panel: 10.15-11.45

Ara: 11.45-12.00

Atölyeler Birinci Oturum: 12.00-13.30 (Eş zamanlı 5 Farklı Atölye)

Öğle Arası ve Yemek İkramı: 13.30-14.30

Atölyeler İkinci Oturum: 14.30-16.00 (Eş zamanlı 5 Farklı Atölye)




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#Yekder Temel Eğitim Zirvesi
#Dijitalleşme
#Panel
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