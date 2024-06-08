Yeni haftada yağışlar azalacak sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, gelecek hafta yağışların azalacağını, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, gelecek hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.





Yarından itibaren yağışların azalacağını belirten Macit, "Önümüzdeki hafta boyunca yurdun doğu kesimlerinde yağış var, batı kesimlerinde yağış yok. Yani Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda yağış bekliyoruz, diğer yerlerde beklemiyoruz" diye konuştu.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Hava sıcaklıklarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Macit, "Sıcaklıklar salı gününe kadar mevsim normalleri civarında, salıdan itibaren mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek" ifadesini kullandı.





Macit, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de pazar gününden itibaren yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.





İç ve doğu bölgelerde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Özellikle İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Diyarbakır çevrelerinde yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.





Yağışların, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.





Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetli esmesi bekleniyor. Özellikle kuvvetli yağış anlarında ani rüzgar ve kısa süreli fırtına riski bulunuyor.

Bölgelerde beklenen hava durumu

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak, Bilecik çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Edirne'de sıcaklık 35 derece, İstanbul'da 29 derece, Kırklareli'de 31 derece ve Kocaeli'de 30 derece olacak.





Ege Bölgesi

Ege Bölgesi'nde de parçalı bulutlu bir hava gözleniyor. İç Ege'de akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Afyonkarahisar çevresinde bu yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. İzmir ve Manisa'da sıcaklıklar 36 derece'yi bulurken, Denizli'de 35 derece ve Afyonkarahisar'da 30 derece olacak.





Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülürken, iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Adana'da sıcaklık 39 derece, Antalya'da 38 derece, Hatay'da 36 derece ve Isparta'da 29 derece olacak.





İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi'nde genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Konya çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ankara'da sıcaklık 25 derece, Eskişehir'de 26 derece, Çankırı'da 29 derece ve Konya'da 27 derece olacak.





Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de de öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bolu'da 26 derece, Düzce'de 30 derece, Sinop'ta 26 derece ve Zonguldak'ta 24 derece olacak.





Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava ile birlikte öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. Erzurum ve Kars'ta sıcaklık 22 derece, Malatya'da 33 derece ve Van'da 26 derece olacak.





Güneydoğu Anadolu Bölgesi