Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Sezai Karakoç medeniyetimizin ruhudur

Programda, Türk şiirini metafizik bir esasa oturtan şair olarak kabul edilen, aynı zamanda mütefekkir Sezai Karakoç anlatıldı. Programın açılışını yapan Bıyıklı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun gençlere Karakoç’un “Diriliş Neslinin Amentüsü” adlı kitabı dağıtması üzerine sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara değindi.
KARAKOÇ ÇAĞINI AŞMIŞ BİRİDİR
- Yusuf Kaplan bunun acı verici olduğunu söyleyerek, "Sezai Karakoç’u hedef tahtasına yatıran gazetelerin, Türkiye’nin yaşayan en büyük düşünürüne bu kadar ilkel bir şekilde saldırması kabul edilemez. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz” dedi. Sezai Karakoç’u Türkiye’nin kalbi olarak tanımlayan Kaplan şunları aktardı: “Sezai Karakoç devre dışı kalırsa Türkiye’nin kalbi, beyni durur. Sezai Karakoç bizim medeniyetimizin ruhudur, umududur ve ufkudur bunu bilmeliyiz. Bu ülkenin çocuklarının, genç kuşakların Sezai Karakoç’u okumaması kadar büyük bir ayıp yoktur. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nu tebrik ediyorum. Bu konuda kesinlikle geri adım atmamaları lazım. Karakoç’a teşekkür borcu var Türkiye’nin. Çünkü bizi geleceğe taşıyan bu insanlar. Geleceğe hitap eden geleceği yaşayan insanlar.”