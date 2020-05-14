Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Sezai Karakoç medeniyetimizin ruhudur

Minik Zeynep denize girmek için polise pamuk şeker teklif etti

Antalya'da 0-14 yaş arasına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4 saatliğine kaldırılmasıyla, çocuklar park ve bahçelere akın etti. Ailesi ile güneşli havanın keyfini çıkaran 2,5 yaşındaki Zeynep, 50 metre uzaklıktaki deniz kenarına gidebilmek için polisten izin istedi. Polisin yasak olduğunu söylemesi üzerine Zeynep, eğer izin verirse 10,5 tane pamuk şekeri vereceğini söyledi. Ailesi tarafından cep telefonu ile görüntülenen küçük Zeynep ile polisin diyaloğu, gülümsetti.