Hayat Yerli Turkovac aşısı ne kadar etkili Uzmanlar cevapladı
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Yerli Turkovac aşısı ne kadar etkili: Uzmanlar cevapladı

Türkiye'nin inaktif Kovid-19 aşı adayı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda etkinliği oldukça yüksek olan aşının kullanımına 1 hafta içinde başlanacak.

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Haber Merkezi AA
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TURKOVAC aşısı.

Türkiye'nin yerli inaktif Kovid-19 aşı adayı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı için değerlendirme ve inceleme süreci tamamlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC için dün acil kullanım onayı başvurusunun onaylandığını, aşının yıl bitmeden yaygın kullanıma girdiğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) yapılan bu başvuru sonrasında, TURKOVAC'ın acil kullanım onayı alındı. Bu sürecin olumlu sonuçlanmasının ardından aşının seri üretimine geçildi. Sağlık Bakanlığı, TURKOVAC'ın seri üretiminin Türkiye'de iki tesiste yürütülmesini planlıyor.

Türkiye'nin "kendi aşısını üreten ülke" olarak salgınla mücadelede elini güçlendirmesi ve aşıyı tüm insanlığın kullanımına sunması açısından da TURKOVAC büyük önem taşıyor.

Yerli TURKOVAC aşısı ne kadar etkili?

Uzmanlar, yerli aşı TURKOVAC'ın çeşitli varyantlar üzerinde etkinliğine yönelik çalışmalar da yürütüldüğünü belirtti.

Bu çerçevede aşının Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu belirlenirken, izole edilen Delta varyantı üzerindeki incelemeler devam ediyor.

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