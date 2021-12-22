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POLİTİKA

Turkovac'a acil kullanım onayı verildi, seri üretim başladı: Gelecek haftadan itibaren kullanıma geçilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemi ile katıldı. Erdoğan "Turkovac'ın üretimiyle birlikte tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Turkovac aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Gelecek hafta sonundan itibaren, 10 gün içinde yıl bitmeden başta şehir hastanelerimiz olmak üzere kullanıma geçeceğiz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika: Turkovac aşısı acil kullanım onayı aldı, üretim başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemi ile katıldı.

Ülkemizde üretilebilir hale gelmesi çok önemlidir. Kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmesi çok daha anlamlıdır. Yerli aşımızın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşıyoruz.

Böylece vatandaşlarımıza Sinovac ve Biontech aşısının ardından Turkovac'ı da sunabileceğiz. Turkovac'ın üretimiyle birlikte tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Turkovac aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.

AA

AŞI NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelecek hafta sonundan itibaren, 10 gün içinde yıl bitmeden başta şehir hastanelerimiz olmak üzere kullanıma geçeceğiz" dedi.

AA

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