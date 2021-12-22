Turkovac'a acil kullanım onayı verildi, seri üretim başladı: Gelecek haftadan itibaren kullanıma geçilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemi ile katıldı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovac için acil kullanım onayı ve seri üretim töreninde konuşuyor. https://t.co/EXMIM2DcoV — Yeni Şafak (@yenisafak) December 22, 2021

Ülkemizde üretilebilir hale gelmesi çok önemlidir. Kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmesi çok daha anlamlıdır. Yerli aşımızın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşıyoruz.

Böylece vatandaşlarımıza Sinovac ve Biontech aşısının ardından Turkovac'ı da sunabileceğiz. Turkovac'ın üretimiyle birlikte tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Turkovac aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.

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AA

AŞI NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelecek hafta sonundan itibaren, 10 gün içinde yıl bitmeden başta şehir hastanelerimiz olmak üzere kullanıma geçeceğiz" dedi.

AA

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