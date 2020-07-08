Yeşim Salkım'dan maske üreticileri ile ilgili skandal sözler: Kral çıplak artık

Yeşim Salkım tepki çeken söz konusu videoda herkesin maske üretim işine girdiğini iddia etti.

Yeşim Salkım "İşi bu olmayan tanıdığım bütün insanlar maske üretiyor. Rant peşindesiniz. Bizi salak yerine koyduğunuz yeter. Kral çıplak artık" dedi. Salkım'ın bu sözlerin ardından kullandığı skandal sözler ise büyük tepki çekti.

OYNAT 01:41 Yeşim Salkım'dan anlamsız çıkış: Maske üreticisinden girdi, Mabel Matiz'den çıktı Herkesin maske üretim işine girdiğini iddia eden Yeşim Salkım, 'İşi bu olmayan tanıdığım bütün insanlar maske üretiyor. Rant peşindesiniz. Bizi salak yerine koyduğunuz yeter. Kral çıplak artık.' diyerek hakaret etti. BiP'te paylaş

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#TerbiyesizYeşimSalkım başlığı kısa sürede Twitter'da ilk sıralara yerleşti.

MEHMETÇİĞE KLAVYE DELİKANLISI DEMİŞTİ

Barış Pınarı Harekatı döneminde ''Savaşa hayır'' sözleriyle tepki çeken Salkım, kendisiyle bu konuda tartışan bir kişiye ''klavye delikanlısı'' demiş, o kişinin ise operasyon bölgesinden yeni dönen bir Mehmetçik olduğu ortaya çıkmıştı.

HAYAT Yeşim Salkım astsubaya hakaret etti: Hadi lan oradan klavye delikanlısı